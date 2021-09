Sylvie Le Damany rejoint Adaltys en tant qu’associée

Fort de sa nouvelle identité adoptée fin 2020, le cabinet d’origine lyonnaise Adaltys poursuit son développement à vive allure. Après une double cooptation à Lyon, la création d’une pratique risques industriels et le renforcement de son équipe immobilier, il mise maintenant sur le droit pénal des affaires avec l’arrivée de Sylvie Le Damany, une spécialiste de la gouvernance et de la prévention des risques pénaux et éthiques. Ayant à cœur d’accompagner les entreprises dans leurs réflexions autour de leur raison d’être et de leur déontologie, l’avocate conseille aussi des organisations sans but lucratif et ciblera également les institutions du secteur public depuis la tête du nouveau pôle droit pénal des affaires d’Adaltys.

Depuis plus de trente ans, Sylvie Le Damany assiste une clientèle composée de groupes cotés, de grandes organisations, d’associations, de fondations et même de clubs sportifs notamment dans le rugby et le football. En droit pénal général et des affaires, elle intervient sur les sujets de gouvernance, de conformité, et de prévention des risques pénaux et éthiques, tant en conseil qu’en contentieux. Co-présidente de la Commission juridique permanente de l’Institut français des administrateurs, elle contribue à la rédaction de guides de bonnes pratiques en matière de gouvernance. Elle est également un membre actif de l’Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise qui réunit les risk managers des grandes sociétés françaises. Inscrite au barreau parisien depuis 1989, Sylvie Le Damany a exercé en tant que collaboratrice chez Jeantet, puis comme associée responsable du département droit pénal des affaires chez Landwell où elle a développé les activités governance risks & compliance du cabinet. En 2011, elle réintègre Jeantet en qualité d’associée puis rejoint Fidal trois ans plus tard pour y créer le pôle gouvernance des entreprises et prévention des risques juridiques, judiciaires et éthiques. Titulaire de deux DEA de l’université Panthéon Sorbonne, un en droit des affaires et un autre en droit privé, elle a également été secrétaire de la Conférence du stage à la cour d’appel de Paris.

Léna Fernandes