SVZ s’associe avec un spécialiste de la tech

Un cinquième associé au sein du cabinet SVZ (Sekri Valentin Zerrouk) : Olivier Legrand, passé par LL Berg et Gide Loyrette Nouel, a rejoint le département M&A-private equity. Son point fort ? Assister les fintechs, deeptechs, foodtechs et autres entreprises du secteur. Récemment, il a conseillé Younited Credit pour sa levée de fonds de 170 millions de dollars auprès de Goldman Sachs Asset Management. Mais aussi des investisseurs dans le cadre de la levée de fonds de 33 millions d’euros de Memo Bank par exemple.

L’avocat de 33 ans, formé en droit des affaires et ingénierie financière, se dit “ravi de rejoindre le cabinet SVZ, un acteur qui compte sur le marché français alliant une haute expertise et un service sur mesure (…). Les sociétés technologiques en forte croissance ont particulièrement besoin d’être assistées d’experts techniques qui ont également une parfaite connaissance du secteur et une approche très pragmatique.”

Private equity, M&A, financement, fiscal, contentieux… Le département corporate de SVZ “connaît depuis plusieurs années une croissance forte tant en nombre de transactions qu’en taille d’opérations”, se réjouit Franck Sekri, associé fondateur. L’arrivée d’Olivier Legrand, peu après la promotion en tant qu’associé d’Antoine Haï, montre que le cabinet “continue d’attirer les talents qui viennent de grands cabinets.” Ce qu’ils y trouvent : “Un environnement de travail assez unique mixant convivialité, entraide, professionnalisme et ambition”, de l’avis de Franck Sekri.

Olivia Fuentes