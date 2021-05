Un nouvel associé corporate chez SVZ

Après neuf ans d’exercice chez Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) et une promotion en tant que counsel en 2018, Antoine Haï est nommé associé au sein du département corporate.

L’avocat conseille des fonds d’investissement dans le cadre d’opérations LBO majoritaires et minoritaires auprès de sociétés françaises. Aux côtés des managers et des dirigeants, l’avocat intervient lors de la négociation, de la structuration ou de la mise en œuvre des termes et des conditions de leurs management packages. Également proche des entrepreneurs, il assiste des TPE, des PME et des start-up dans leurs opérations de venture capital, de capital-développement et de M&A. Antoine Haï a notamment conseillé Apax Partners dans son entrée au capital de Diapason, Collecte Localisation Satellites et son management dans le cadre de l’opération de LBO avec CNP, la société d’investissement du groupe Frère ou encore Neo, média digital destiné aux réseaux sociaux, à l’occasion de sa levée de fonds de 1,55 million d’euros. Inscrit au barreau de Paris depuis 2012, il a exercé six mois au sein du département corporate du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre avant de rejoindre SVZ. Diplômé d’un master of science en legal & tax management de l’Edhec et d’un master 2 pratique du droit des affaires de l’université catholique de Lille, le nouvel associé est également intervenant au sein du parcours corporate de Mentoris.

Fondé en 2004 par Franck Sekri, Jean-Marie Valentin et Yamina Zerrouk, SVZ est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant. Proposant aujourd’hui une offre globale, il compte 40 avocats parmi ses rangs, dont désormais 12 associés. En 2020, il était conseil sur plus d’une cinquantaine d’opérations M&A et private equity avec plus de 13 opérations impliquant des valeurs d’entreprise comprises entre 100 millions et 1,8 milliard d’euros.

Léna Fernandes