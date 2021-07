Un Français devient european counsel chez Sullivan & Cromwell

Disposant de 13 bureaux à travers le monde, Sullivan & Cromwell est notamment implanté à Bruxelles, Frankfort, Londres et Paris. Parmi ses 120 avocats basés en Europe, il compte désormais un nouveau european counsel : Arnaud Berdou. Exerçant pour la firme américaine depuis presque neuf ans, l’avocat fait partie de la pratique corporate et M&A de la maison.

Inscrit au barreau parisien depuis 2012, Arnaud Berdou accompagne des entreprises publiques et privées dans leurs problématiques de droit des sociétés et de droit boursier. Il intervient plus particulièrement dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions, de private equity et de transactions sur les marchés de capitaux. L’avocat a récemment conseillé Synageva BioPharma lors de son rachat par Alexion pour un montant de 8,4 milliards de dollars et Alcatel-Lucent lors de son acquisition par Nokia pour la somme de 15,6 milliards de dollars. Diplômé de Sciences Po Paris, du magistère juriste d’affaires - DJCE ainsi que du master en droit et globalisation économique par l’université Panthéon-Assas, Arnaud Berdou a commencé sa carrière chez Sullivan & Cromwell. Il donne également des cours sur les marchés de capitaux et les fusions-acquisitions aux États-Unis au sein du magistère juriste d’affaires - DJCE l’université Panthéon-Assas.

Léna Fernande