Suez peaufine son nouveau comité exécutif

Après avoir désigné début février Ana Giros à la direction générale déléguée en charge de l'international, Maximilien Pellegrini à la direction générale déléguée France, et Philippe Andrau, aux affaires juridiques, le nouveau Suez continue de prendre forme.

Thomas Devedjian, directeur financier

Âgé de 50 ans, Thomas Devedjian est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP Paris), de HEC Paris et de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA). Il commence sa carrière au ministère des Finances, avant de devenir directeur adjoint des investissements chez Eurazeo (2006-2009), puis de rejoindre le FSI, intégré ultérieurement à Bpifrance dont il a été membre du Comité Exécutif.

Frederick Jeske-Schoenhoven, directeur de la stratégie, de la communication et du développement durable

Jusqu’alors directeur de la stratégie et de la transformation du groupe dormakaba depuis 2021, ce diplômé de l'IEP Paris, d'HEC et de l'ENA commence sa carrière au ministère de l'Économie et des Finances, au FMI puis à la Banque Mondiale. En 2012, il rejoint le Groupe Siemens, où il occupe différentes fonctions avant d'être nommé, en 2018, directeur de la stratégie, du développement commercial et de la communication de Siemens Mobility.

Laurent-Guillaume Guerra, directeur des ressources humaines groupe (à compter du 1er avril)

Diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l’EM Lyon, il est arrivé chez Suez en 2015, après avoir commencé sa carrière chez Alstom, puis intégré en 2002 Arcelor Mittal dont il rejoint la DRH en 2006, avant d’en devenir DRH France en 2011.

Nouvelle page

Sabrina Soussan s'est félicitée de ces renforts de poids qui contribueront à "écrire une nouvelle page de l’histoire de Suez. Notre première tâche sera de concevoir un plan de développement fédérateur et ambitieux dans nos deux principaux métiers, l’eau et les déchets, en France comme à l’international."