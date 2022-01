Stream démarre l’année 2022 sur les chapeaux de roues

Structure experte des secteurs des transports et de l’énergie, Stream poursuit son développement en intégrant de nouvelles compétences et en s’installant à Bordeaux. Tout d’abord, son pôle assurance accueille deux nouveaux associés.

Le premier d’entre eux, Arnaud Magerand, intervient dans le domaine de l’assurance et de la réassurance, pour le compte des assureurs et des courtiers. Il est spécialisé en risque d’entreprise et en gestion de toute sorte de sinistres. Titulaire d’un DESS en droit des assurances et de la responsabilité de l’université Panthéon Sorbonne, il a auparavant exercé chez Hascoet Trillat, devenu Trillat & Associés, ainsi que chez Camacho & Magerand. Le second, Charles De Corbière, maîtrise le droit maritime et a développé une pratique en assurance et en dommages aux biens. Il opère pour des compagnies d'assurance et des opérateurs des secteurs de la construction, du transport et de la logistique. Il exerçait depuis 2006 pour Villeneau Rohart Simon & Associés. Diplômé d’un DESS en droit du commerce international par l’université Paris Nanterre, l’avocat est également titulaire d’un LL.M en droit maritime de la Southampton University.

L’équipe corporate et M&A du cabinet s’est elle aussi vue renforcée avec l’arrivée de l’associée Julie Rolet qui assurera désormais la direction de ce département. Elle intervient lors d’opérations de fusions-acquisitions, de restructurations de groupes, de joint-ventures ainsi que de capital investissement. Ses compétences couvrent aussi les questions de gouvernance d'entreprise et d’entreprises familiales. Titulaire d’un master 2 en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon Assas, elle a travaillé pour Veil Jourde, PBLS, pour De Gaulle Fleurance & Associés et pour Altana.

Parallèlement, Stream crée un département éthique des affaires et conformité à l’occasion de l’arrivée d’une nouvelle counsel : Anne-Cécile Bannier-Mathieu. Disposant de quinze ans d’expérience dans le milieu maritime et du commerce des matières premières, l’avocate traite les problématiques d’éthique et de compliance, de droit maritime, de droit du commerce international et de droit des contrats. Également, médiatrice judiciaire, elle est compétente dans le domaine des modes alternatifs de règlement des conflits. Au cours de sa carrière, elle a notamment été juriste d’entreprise, directrice juridique et assurance, legal consultant et avocate pour les cabinets Socatra, Filhet Allard Maritime et Ince & Co. Elle dispose de trois masters : en management, en droit maritime et en droit international. Anne-Cécile Bannier-Mathieu intègre le nouveau bureau que Stream implante à Bordeaux, une place notamment réputée en matière d’activités maritimes, de nautisme et de commerce international.

À ces quatre arrivées s’ajoutent la promotion interne de Frédérique Heurtel et celle de Patrick Evrard au rang d’associés. Experte du droit social, la première intervient en conseil et au contentieux pour des employeurs, notamment du secteur maritime. Frédérique Heurtel gère leurs problématiques sociales quotidiennes comme les cas de négociations collectives ou encore d’accidents graves de travail. Diplômée d’un master 2 en droit des affaires de l’université Panthéon Sorbonne et de HEC Paris, elle a exercé deux ans pour Flichy Grangé Avocats avant de rejoindre Stream en 2017. Patrick Evrard est, lui, spécialiste du contentieux. Il accompagne ses clients dans le cadre de procédures contentieuses et les représente devant les juridictions françaises. Intervenant aussi en tant que conseil, l’avocat maîtrise tout particulièrement le droit applicable au domaine maritime et des transports, il est d’ailleurs titulaire d’un master 2 en la matière. Patrick Evrard a travaillé plus de dix ans chez Ince & Co avant d’intégrer Stream en 2019.

Léna Fernandes