Stratégies d’innovations bas carbone

Convaincu depuis de nombreuses années que toute innovation doit être durable et responsable, Absiskey a développé des méthodologies spécifiques pour construire de façon collective et progressive, la stratégie de recherche et d’innovation qui permettra aux entreprises, non seulement de faire face aux enjeux du changement climatique, mais aussi de saisir les opportunités de développement qui en découlent.

Explorer de nouvelles opportunités de développement et de différenciation

La pandémie du Covid-19 est venue bouleverser tous les équilibres, les critères de compétitivité, les référentiels avec une ampleur encore inconnue. Chaque entreprise a mis en place des mesures d’urgence mais elles ont encore de nombreux défis à relever pour consolider leurs sources de revenus, diversifier leurs activités, réorganiser leur supply chain pour plus de résilience et de souveraineté, recruter, etc.

Pour les aider à relever ces défis, nous accompagnons les entreprises à formaliser leur positionnement stratégique et concurrentiel dans une approche résiliente et durable :

• Quels sont le macro-environnement et ses évolutions globales ?

• Quels sont les activités et les relais de croissance associés ?

• Quel est le degré d’exposition aux mutations environnementales en cours et à venir ?

• Quels sont les opportunités de différenciation stratégiques et les enjeux de résilience à

considérer ?

Mesurer l’empreinte carbone de vos activités pour identifier les enjeux d’innovation prioritaires

Pour valider que l’entreprise innove de façon durable et responsable en minimisant l’impact environnemental de ses activités spécifiques qui sont les plus gourmandes en carbone, le bilan carbone sera le seul " juge de paix " ou du moins, un indicateur clé de performance de sa stratégie d’innovation bas carbone.

Après avoir mesuré quelles sont les différentes sources d’émissions de carbone de votre entreprise, nous travaillons plus particulièrement sur les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes liées à votre cœur de métier de métier, pour la fabrication de vos produits et services, la fabrication et le transport des matières que vous utilisez, l’utilisation des produits ou des services vendus…

Nous animons des démarches de co-construction et de design-thinking avec vos équipes pour identifier tous les projets d’innovation susceptibles de :

• Minimiser l’empreinte carbone des activités ou process les plus impactant ;

• Développer de nouvelles technologies ou matériaux clés de substitution ;

• Gagner en résilience ;

• Imaginer dans votre cœur business, des solutions innovantes, positives, pour votre entreprise et la société tout entière

Ces séances de travail sont l’occasion de réfléchir à un développement qui devra à terme, inéluctablement se passer des énergies fossiles.

Mettre en place des trajectoires d’innovation bas carbone audacieuses & différenciatrices en choisissant les projets d’innovation les plus impactants

Ensuite, les projets d’innovation à mettre en œuvre de façon prioritaire sont sélectionnés de façon collective sur la base d’une double évaluation de leurs impacts stratégiques et des impacts carbone. Un plan de travail ambitieux est alors construit avec toutes les parties prenantes de votre entreprise en se donnant des objectifs de résultats ambitieux et mesurables en termes de réduction carbone au cours du temps. Les sources de financement mobilisables pour supporter et accélérer cette stratégie d’innovation bas carbone sont également identifiées.

Se servir de France 2030 et des appels à projets européens comme de véritables rampes de lancement pour vos projets d’innovations bas carbone

France 2030

France 2030 est un plan d’investissement national doté de 30 milliards d’euros sur 5 ans pour assurer notre indépendance dans les domaines de l’environnement, de l’industrie, de la santé, de la mobilité et de la culture. France 2030 accompagnera la transition écologique de nos écosystèmes et stimulera l’émergence des technologies de demain au travers de dix grands objectifs, tous durables.

Doté de 5 milliards d’euros, l’objectif " Décarboner notre Industrie " du plan d’investissement national France 2030 est de réduire de 35 % les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel entre 2015 et 2030.

Les projets qui seront financés viseront à maintenir le tissu industriel compétitif et une relocalisation de la production en France en leur permettant de relever des défis majeurs comme :

• La robotisation et la digitalisation de l’industrie ;

• Le développement de matériaux plus durables, comme les alternatives au plastique à usage

unique ;

• L’amélioration du recyclage pour traiter, par exemple, des résines comme le polystyrène, etc.

• Le déploiement de solutions de chaleur renouvelable, efficacité énergétique, électrification…

Ce volet de France 2030 s’inscrit dans la stratégie nationale bas carbone et dans la vision européenne de tendre vers la neutralité carbone à l’horizon 2050. Il est par ailleurs dans la continuité du plan France de relance dont 1,2 milliard d’euros sont consacrés à améliorer l’efficacité énergétique des entreprises, à moderniser leurs procédés de fabrication ou encore à décarboner leur production de chaleur.

Green deal & horizon Europe

Au niveau européen, ce sont environ 1 000 milliards d’euros sur dix ans qui sont investis au travers du Pacte vert (" Green Deal ") pour permettre à l’Union européenne d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, avec comme objectif intermédiaire ambitieux de réduire de 55 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Tous les domaines de l’économie sont concernés, notamment le climat, l’énergie, l’industrie, l’économie circulaire, le bâtiment, les transports et la mobilité, la pollution de l’air… Le programme de financement de la recherche et de l’innovation de la Commission européenne Horizon Europe comporte également une thématique " Climat, énergie et mobilité " avec un budget de 15 milliards d’euros et a pour objectif de favoriser l’action en faveur du climat par l’amélioration de la compétitivité de l’industrie, de l’énergie et des transports, et de la qualité des services que ces secteurs apportent à la société.

Avec notre équipe de 84 consultants, nous accompagnons plus de 400 clients chaque année. Dans les thématiques bas carbone, ce sont plusieurs dizaines de projets et d’entreprises que nous soutenons chaque année ainsi que des territoires, comme l’Agglomération de La Rochelle, que nous avons accompagnés pour l’élaboration de son projet d’innovation de grande ambition " La Rochelle Territoire Zéro Carbone " – Projet de 82 millions d’euros pour lequel nous avons aidé à mobiliser plus de 20 millions d’euros d’aide.

