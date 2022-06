Stonal : pierre angulaire de la gestion d’actifs

Par la mise en place d'une maquette numérique, née de la centralisation des données du patrimoine de ses clients et de l'usage de l'intelligence artificielle, Stonal développe un outil qui allie le respect des objectifs environnementaux et gain de performances.

Stonal, le monde est Stonal

Fondée par Michel Tolila et Jean-Maurice Oudot sous le nom de FoncièreNumérique, Stonal a parcouru bien du chemin en cinq ans. En 2020, le changement d’identité avec le nouveau nom de l’entreprise, issu de la contraction de stone et digital, vient acter la portée internationale du groupe, ainsi que l’acquisition de l’éditeur de logiciel Labéo, qui développe depuis vingt-cinq ans son logiciel de gestion technique de patrimoine, Abyla. L'activité de Stonal repose sur les gains de productivité, ainsi que la valorisation des actifs détenus par ses clients, comme en atteste Robin Rivaton, nouveau CEO de la start-up : "Le property manager va jouer le rôle d’aiguillon. Il est l’acteur le mieux placé pour conseiller à l’asset manager d’utiliser telle ou telle solution technologique, car il sait ce qui fonctionne le mieux. La numérisation du patrimoine est l’étape indispensable pour créer cette valeur."

La donnée, gisement inemployé d’informations

Dans un secteur où les données sont très souvent disséminées, sans être utilisées, ni même collectées, Stonal souhaite mettre la data au cœur de la gestion de patrimoine pour démultiplier le potentiel des actifs. Suite à la centralisation de l’ensemble des données, la plateforme AbylaOne forme un avatar numérique de l’ensemble du patrimoine des clients, qui prend en compte les documents liés à la totalité de l’immeuble, ses composants, les différentes étapes de sa conception, ou encore ses projets de réhabilitation.

Faire d’une pierre deux coups

La plateforme permet un gain de temps substantiel, comme l’explique Robin Rivaton sur BFMTV : "Un bâtiment, c’est 4 000 documents, il y a quelques années, c’était des jours d’analyses, aujourd’hui l’intelligence artificielle permet de les lire en quelques minutes." L’outil s’inscrit également dans une optique environnementale à travers la vérification de la conformité des actifs aux normes en vigueur qui, selon l’actuel CEO de Stonal, "permet de produire automatiquement les indicateurs ISR/ESG, de suivre la conformité réglementaire, de piloter les plans d’investissement et de rénovation, de mutualiser et d’optimiser les achats". L’un des objectifs affichés est d’éviter la décote brune, phénomène induisant la dévalorisation d’un bâtiment qui ne serait pas aux normes énergétiques. La proposition a déjà séduit une clientèle consciente des transformations profondes que connaît actuellement le marché immobilier, comme le président d’Euryale Asset Management, Jean-Jacques Olivié, selon qui, "plus encore que de travailler sur le flux, il faut se concentrer sur le stock à rénover, qu’il s’agit de mettre à niveau avec une politique ambitieuse de qualification, d’amélioration environnementale et de contrôle par la mise en place d’indicateurs".

Un avenir gravé dans le marbre

La start-up compte 120 collaborateurs et 130 clients en France ainsi qu’en Europe, et continue de croître avec de nouvelles embauches à la suite de sa récente levée de fonds de 20 millions d’euros, dont 40 collaborateurs uniquement dans la tech, tout en envisageant le recrutement de 50 autres personnes. La direction se veut ambitieuse, avec un objectif de croissance fixé à 100 millions d’euros d’ici à cinq ans, contre 10 millions en 2021. À cet effet, l’entreprise compte amplifier son expansion européenne, avec une priorité donnée aux marchés allemands et anglais, les plus gros du continent avec la France.

Émile Le Scel