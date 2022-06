Stephenson Harwood renforce sa pratique finance and regulatory litigation

Viviane Tse rejoint le bureau parisien de Stephenson Harwood comme of counsel. Son arrivée permet au cabinet de renforcer sa pratique finance and regulatory litigation rattachée au département contentieux et s’inscrit dans la stratégie de développement entamée par la structure. L’avocate apporte son savoir-faire en matière de contentieux réglementaires AMF – enquêtes, contrôles, procédures de sanction et transactions – liés aux abus de marché et aux obligations professionnelles des entités régulées. Elle est également spécialisée en contentieux ACPR portant sur les dispositifs de lutte anti-blanchiment. Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux réglementaire et judiciaire devant les juridictions civiles et commerciales. Sa clientèle ? Principalement des institutions financières comme des banques, des sociétés de gestion, des fonds d’investissement, des compagnies d’assurance, des fintechs, des asset managers, des sociétés cotées ainsi que des établissements financiers chinois implantés à Paris et leurs filiales européennes.

Avocate au barreau de Paris depuis 2011 et solicitor of the Senior courts of England and Wales depuis 2017, Viviane Tse a commencé sa carrière chez Simmons & Simmons à Paris avant de se lancer dans une carrière de rapporteur adjoint à la direction de l’instruction et du contentieux des sanctions de l’Autorité des marchés financiers. Elle a repris sa casquette d’avocat quelques années après en rejoignant les cabinets Jeantet et Freshfields Bruckhaus Deringer. Elle a également eu l’occasion de travailler en tant que legal counsel pour la Deutsche Bank. L’avocate est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires de l’université Panthéon Sorbonne et d’un master management spécialisé en finance de l’ESCP Business School.

Anaëlle Demolin