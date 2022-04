Stephenson Harwood relance sa pratique structuration et levée de fonds d’investissement

À Paris, Stephenson Harwood continue de se doter de nouvelles compétences et d’élargir son association. Après la création de la pratique propriété intellectuelle en octobre dernier et d’une autre en restructuring un mois plus tard, la firme internationale retrouve un département consacré à la structuration des fonds d’investissement grâce à l’arrivée de l’associé Julien Vandenbussche.

L’avocat dispose de plus de quinze ans d’expérience en droit des sociétés, en droit financier et en structuration de fonds d'investissement. Il accompagne des gérants institutionnels, français et internationaux, dans l’obtention de l'agrément de sociétés de gestion ou de conseil, ainsi qu’à l’occasion de la création, de la structuration et de la distribution de fonds d'investissement de droit français ou étranger. Julien Vandenbussche conseille également des sponsors et des investisseurs dans le cadre de leurs investissements dans des fonds ainsi que l’ensemble de ses clients dans leurs relations avec les régulateurs. Désormais à la tête de la pratique structuration et levée de fonds d’investissement du bureau parisien de Stephenson Harwood, il travaillera en collaboration avec les équipes françaises et londoniennes en corporate M&A, private equity, fiscal, financement et contentieux de son nouveau cabinet.

Membre du barreau de Paris depuis 2005, Julien Vandenbussche a exercé chez SJ Berwin, Gide Loyrette Nouel, Herbert Smith Freehills, Tikehau Investment Management puis DLA Piper où il était jusqu’alors associé. Il est titulaire d’un MBA de l’Essec et d’un DEA en philosophie et théorie générale du droit de l’université Paris Nanterre. Depuis 2009, l’avocat est aussi membre du comité juridique de France Invest et, depuis 2020, membre du comité juridique et réglementaire d’Invest Europe.

Léna Fernandes