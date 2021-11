Stephenson Harwood lance une pratique restructuring à Paris

Peu de temps après avoir lancé un département propriété intellectuelle, Stephenson Harwood continue de renforcer son offre à Paris. Ainsi, le guichet parisien de la firme, dirigé par Nicolas Demigneux, se dote d’une pratique restructuring à l’occasion de l’arrivée d’Alexandre Koenig, of counsel en provenance de Bredin Prat. Si le cabinet développait déjà une telle activité, notamment au sein de ses équipes contentieux et financement maritime, "nous étions à la recherche d’un profil entrepreneur avec un savoir-faire de pointe en restructuring, capable d’être notre spécialiste de référence pour cette matière à Paris", précise Nicolas Demigneux. Ce mouvement s’inscrit dans la continuité des arrivées de Tim Crocker et de Tal Goldsmith à Londres, ainsi que de Wei Kang à Hong Kong, au sein du groupe restructuring & insolvency de Stephenson Harwood sur le plan mondial.

Une pratique transversale

Alexandre Koenig est un expert des problématiques liées aux difficultés des entreprises et aux opérations de restructuration. Il conseille des dirigeants, des actionnaires, des débiteurs en difficulté, des créanciers et des candidats à la reprise, tant dans le cadre de procédures amiables de prévention des difficultés que dans le cadre de procédures collectives. "L’un des traits distinctifs de mon profil par rapport aux autres avocats spécialisés en restructuring qui viennent plutôt de l’univers du corporate et/ou du financement, est mon expertise complémentaire en contentieux, dont ma pratique transactionnelle se nourrit", ajoute le concerné. En effet, il représente également ses clients devant les juridictions civiles et commerciales à tous les stades des litiges liés aux procédures collectives et aux restructurations.

Intégré au département contentieux de Stephenson Harwood, Alexandre Koenig développera la nouvelle pratique restructuring en collaboration avec les autres équipes du cabinet, notamment en corporate, en financement, en droit social ou encore en concurrence. "L’activité de conseil en restructuring est transversale par nature, atteste-t-il. Je retrouve toutes les compétences qui lui sont complémentaires chez Stephenson Harwood. L’idée est de constituer sur chaque dossier une équipe ad hoc et multidisciplinaire pouvant traiter efficacement les problématiques juridiques les plus complexes." Il sera aussi amené à travailler avec d’autres membres de l’équipe restructuring & insolvency, rattachés à d’autres bureaux de la firme internationale : "Nous allons collaborer sur des dossiers cross-border mais aussi mutualiser nos savoir-faire et expériences respectives à l’échelle globale, en vue de proposer à nos clients des solutions adaptées et innovantes", affirme l’avocat.

Dans le contexte de la récente entrée en vigueur de la transposition de la directive restructuration et insolvabilité en France, l’échange d’expériences avec des avocats britanniques sera crucial pour Alexandre Koenig. "Certains des mécanismes introduits par la directive, comme la constitution de classes de créanciers et l’instauration du ʹcross-class cram-downʹ, sont inédits en droit français, leur application va susciter des débats et de potentiels contentieux, anticipe l’of counsel. Ces nouveautés étant précisément d’inspiration anglo-saxonne, la possibilité d’interagir avec des praticiens anglais figurant parmi les meilleurs et ainsi de bénéficier de leurs retours d’expérience sur des mécanismes semblables, éprouvés depuis des années dans leurs dossiers et devant leurs juridictions, est un grand atout."

Inscrit au barreau de Paris depuis 2014, Alexandre Koenig est diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’un master 2 en droit de la globalisation économique de l’université Panthéon Sorbonne et d’un autre en droit privé général de l’université Panthéon Assas. Après plusieurs stages, réalisés chez Cleary Gottlieb et Allen & Overy entre autres, Alexandre Koenig intègre Bredin Prat en qualité de collaborateur. Il y exerce pendant plus de sept ans aux côtés d’Olivier Puech, le responsable de la pratique restructuration & procédures collectives, avant de rejoindre Stephenson Harwood. Cherchant à développer une offre full-service à Paris, Nicolas Demigneux explique que "l’arrivée d’Alexandre apporte une vraie densité à la gamme de services en contentieux du cabinet qui couvre maintenant la quasi-totalité du contentieux des affaires." Il ne reste donc plus à la nouvelle pratique restructuring qu’à faire grossir ses rangs.

Léna Fernandes