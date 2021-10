Stephenson Harwood crée un département propriété intellectuelle à Paris

Tirant les conséquences du Brexit et faisant face à l’importante croissance du marché européen, le bureau parisien de Stephenson Harwood, dirigé par Nicolas Demigneux, poursuit son développement avec dynamisme. Sur ces deux dernières années, le cabinet a équipé sa plateforme parisienne de plusieurs nouveaux départements : en droit fiscal, en droit de la concurrence et en droit social. En ajoutant à présent la propriété intellectuelle à cet arsenal, le managing partner parisien souligne sa volonté de "construire un cabinet full service à Paris et d'en faire un hub européen d’envergure pour la firme. " Ce sont ces ambitions et l’ouverture à l’international de Stephenson Harwood qui ont poussé la nouvelle associée Boriana Guimberteau à choisir l’enseigne pour poursuivre son parcours.

Fibre contentieuse

Experte de la propriété intellectuelle, celle qui a réalisé l’ensemble de sa carrière d’avocate chez FTPA intervient pour les problématiques de droit des marques, de droits d’auteur, de brevets, de dessins et de modèles. Venue consolider l’ensemble de l’offre de sa nouvelle maison, Boriana Guimberteau assistera évidemment les équipes corporate/M&A mais "se projette également sur une collaboration étroite avec les équipes sociales à propos des inventions de salariés ou en fiscal sur le régime de l’IP box", précise l’intéressée. Sa fibre contentieuse lui sera également d’une grande utilité chez Stephenson Harwood. Les avocats londoniens ne pouvant plus présenter leurs dossiers devant l'Euipo (l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle), "tous les dossiers de contentieux en matière de marques et de brevets seront suivis par Boriana et son équipe, permettant ainsi une continuité dans l’accompagnement d’une partie de notre clientèle notamment celle du Royaume-Uni", prévoit Nicolas Demigneux. Et l’aspect international de l’activité de la nouvelle associée ne s’arrête pas là. Jouant désormais un rôle de relais français et européen au sein de la firme, Boriana Guimberteau sera amenée à travailler avec ses équipes anglaises et asiatiques qui exprimaient leur besoin d’un tel interlocuteur à Paris. "Nous allons développer des synergies sur nos pratiques et bien entendu échanger sur nos dossiers ainsi que sur leurs ramifications cross-border, explique l’avocate. L’idée est de travailler main dans la main pour développer notre clientèle respective mais aussi d’aborder de nouveaux clients, notamment dans les secteurs de la mode, des technologies et des life sciences."

Boriana Guimberteau ne sera pas seule pour réaliser toutes ces missions puisque la collaboratrice Magali Courroye qui travaillait avec elle chez FTPA l’a suivie. Constituant pour l’instant à elles deux le nouveau pôle propriété intellectuelle de Stephenson Harwood, Boriana Guimberteau et Magali Courroye devraient rapidement être rejointes par d’autres avocats spécialistes de l’IT. "Les questions de protection des données, de privacy et d’application du RGPD sont autant de sujets majeurs pour nous et pour nos clients, constate Nicolas Demigneux. Ils ont vocation à être suivis par Boriana et les autres experts de ces matières qu'ensemble, nous pourrions à moyen-terme souhaiter voir nous rejoindre." La nouvelle associée possède en plus un savoir-faire technique concernant les nouvelles technologies comme la blockchain ou les NFTs. Elle avait notamment contribué à la création de la plateforme Blockchain Avocats chez FTPA, qui avait ensuite été exploitée chez des clients du domaine des sciences de la vie. Si ce département IP flambant neuf reste l’un des points privilégiés de développement du bureau parisien de Stephenson Harwood, d’autres pratiques devraient bientôt être renforcées, notamment en matière de fonds d’investissement. Une fois l’offre de services la plus complète possible construite, le regulatory deviendra surement un sujet de développement important au sein du cabinet.

Léna Fernandes