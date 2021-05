Arrivée en private equity chez Stephenson Harwood

Après la création de deux nouvelles pratiques en droit social et en concurrence et l'arrivée d'un nouvel associé en financement aéronautique, Stephenson Harwood poursuit son développement à Paris en visant cette fois le private equity grâce à l’arrivée de Clotilde Billat en qualité d’associée. Le cabinet ajoute ainsi une corde à son équipe corporate et confirme par là même sa volonté d’expansion à l’international, en Europe et en Asie notamment.



Plateforme corporate complète

Clotilde Billat se consacre aux opérations de LBO et de growth equity. "Ma pratique gravite autour des opérations de M&A et de private equity, avec une dominante pour cette dernière, sur un segment de marché allant du mid-cap jusqu’au large-cap", synthétise la nouvelle associée, qui rejoint une équipe d’une dizaine d’avocats se consacrant à la matière, dont cinq associés. Depuis plus de dix ans, elle conseille à ce titre de nombreux fonds d'investissement français et étrangers sur l'ensemble de leurs opérations. Clotilde Billat accompagne également des équipes dirigeantes à l’occasion de la structuration et de la négociation de leur management package ainsi que des industriels français et étrangers dans leurs opérations de croissance externe et de réorganisation. Elle possède par ailleurs une très grande expérience dans les secteurs de la santé et de l’industrie, notamment automobile, aéronautique et ferroviaire, ce qui lui permettra de travailler en synergie avec les équipes de financement d’actifs. Clotilde Billat a également développé des compétences dans les secteurs de l'art et de la culture.

Ce nouveau recrutement permet à Stephenson Harwood de proposer une plateforme de services à ses clients fonds d'investissement et corporate, et de les faire bénéficier de l’assise internationale de son réseau. "L’arrivée de Clotilde Billat consolide le positionnement du cabinet en private equity et nous positionne sur des dossiers de plus en plus complexes. Notre bureau parisien est désormais en mesure d’assurer une pratique complète du private equity, incarnée par une équipe en croissance à Paris et par des avocats de renom à Londres", expliquent Tiana Rambatomanga et Guillaume Briant, respectivement associée en structuration de fonds et associé en corporate/M&A. Outre-Manche, les avocats de Stephenson Harwood se concentrent notamment sur le LBO et le growth corporate, ce qui leur permet de travailler en synergie et de façon complémentaire avec l’équipe de Paris. "Le cabinet est présent en Asie, notamment à Hong Kong et à Singapour, qui sont des axes de développement majeurs. L’arrivée de Clotilde va renforcer cette ambition", complète Guillaume Briant.



Le recrutement de Clotilde Billat s’inscrit aussi dans la volonté du cabinet de constituer des équipes dynamiques et entrepreneuriales, notamment en private equity, qui comptent encore peu de femmes associées. Stephenson Harwood réunit plus de 180 associés pour 1 100 professionnels à travers le monde. À Paris, une trentaine d'avocats dont 11 partners conseillent une clientèle française et internationale composée de groupes industriels cotés et non cotés, de fonds de private equity, de banques, d’armateurs, de compagnies aériennes, d’exploitants ferroviaires, de sociétés de crédit-bail ou encore de sociétés d'assurance de premier plan. Le cabinet dispose de neuf bureaux dans le monde basés à Dubaï, Hong Kong, Londres, Paris, Le Pirée, Séoul, Shanghai, Singapour et Yangon.



Marine Calvo