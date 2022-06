Stéphanie Casciola, nouvelle directrice générale de LBO France

Présente chez LBO France depuis 2003, Stéphanie Casciola est une des personnalités historiques de la structure. En créant l’activité Immobilier dès son arrivée, elle a activement participé à transformer LBO France en une plateforme d’investissement multi-spécialiste.

Évolution capitale

Sa nomination s’accompagne d’une cession de 30 % du capital détenu par Robert Daussun, auprès d’une partie de l’équipe de direction et de trois nouveaux partners : Sophie Chateau, en charge des Relations Investisseurs depuis 2015, Arthur Bernardin, responsable de l’activité LBO small cap en Italie depuis 2017, et Valéry Huot, responsable de l’activité Venture – santé digitale depuis 2016. Cette première étape de l’évolution de LBO France privilégie la transmission à l’équipe en place et permet d’ancrer les fondamentaux qui font sa singularité et son succès : une approche d’investisseur avisé et passionné alliant l’agilité et la créativité au pragmatisme et à la rigueur d’exécution, un état d’esprit entrepreneurial et engagé au service des projets et des entreprises. En tant que président de la société et président des différents comités d’investissement, Robert Daussun accompagnera cette première phase de transition en continuant à apporter son expérience, son réseau et sa vision stratégique.

Stéphanie Casciola a déclaré : "C’est une nomination qui marque une nouvelle étape pour LBO France après 20 années passionnantes où la société est passée du statut de pionnier du private equity à une plateforme multi-métiers pleinement opérationnelle ». Elle ajoute « Je suis fière de développer LBO France en m’appuyant sur son savoir-faire, en mobilisant la force motrice de son collectif et en déclinant de manière ambitieuse l’ESG dans toutes les stratégies d’investissement."

Passé et futur

LBO France a été la première société à constituer en 2003 une plateforme d’investissement en élargissant sa palette private equity au small cap et à l’immobilier. Depuis 2016, LBO France a franchi une nouvelle étape dans l’évolution de son modèle et adopté une stratégie de plateforme multi-spécialiste en France mais également en Italie en y ajoutant successivement des niches métiers porteuses comme la santé digitale dans le venture, la proptech dans l’immobilier, la dette infra et les actions cotées. LBO France se développe par ailleurs dans des zones géographiques ciblées et à fort potentiel, notamment l’Afrique francophone. Dans ce contexte, Stéphanie Casciola aura pour ambition de consolider et accélérer le développement de la plateforme LBO France, qui se distingue par son agilité, sa capacité à anticiper les évolutions et à saisir les opportunités dans une économie en pleine mutation.

"En 35 ans d’existence, LBO France a su constamment se réinventer en tirant parti des opportunités qui se présentaient sur son marché. Notre stratégie de diversification, lancée dès 2003, a porté ses fruits puisqu’aujourd’hui, dans nos métiers d’investissement non cotés, la quote-part du Private Equity ne représente plus que la moitié environ des actifs sous gestion. LBO France, acteur local mono-marché à l’origine, est devenu une plateforme multi-métiers et multi-pays. J’ai une totale confiance en Stéphanie Casciola pour cultiver chez LBO France cet esprit pionnier et donner un nouvel élan pour les années à venir." commente Robert Daussun, Président.

Parcours

Stéphanie Casciola a rejoint LBO France en 2003 pour développer l’activité Immobilier. Elle a commencé sa carrière en 1999 au sein du département immobilier de Morgan Stanley, à Londres, puis à Paris au sein du fonds d’investissment MSREF. Elle a ensuite intégré le pôle corporate finance de la banque d’affaires. Elle a rejoint en 2002 les équipes de KPMG à Marseille où elle a contribué au développement du pôle corporate finance. Stéphanie est diplômée de l’ESSEC. Pour mettre en valeur ce collectif et lui donner toute sa force, Stéphanie Casciola pourra s’appuyer sur des partners aguerris présents de longue date dans le groupe et des équipes expertes dans leur domaine, dotées d’un solide track-record.

AC