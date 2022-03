Stéphane Siebert (CEA) : l’innovation à tous les échelons

Ingénieur diplômé de l’École centrale de Paris en 1981, Stéphane Siebert a rejoint le Commissariat à l'énergie atomique pour sa thèse sur un procédé d’enrichissement de l’uranium par voie chimique. Embauché ensuite comme ingénieur-chercheur au centre de Grenoble, il participe à la création et au développement de Corys, start-up née de l'essaimage du CEA et spécialisée dans la simulation de centrales nucléaires et thermiques, de réseaux et de systèmes ferroviaires.

Sous la direction de Michel Destot, il participe davantage à l'innovation technique, qu'à la construction du modèle économique de la société, laquelle dépose d'ailleurs son bilan en 1997 avant son rachat par une société belge. Une perte qui n'en est pas vraiment une, ni pour la société, revenue dans le giron d'actionnaires français (Areva et EDF), ni pour son état-major, dont certains membres, dont Stéphane Siebert, mais aussi sa compagne, Geneviève Fioraso, suivent Michel Destot, élu en 1995 maire de Grenoble (PS). Directeur des services techniques puis directeur général de la ville, l'ingénieur revient ensuite au CEA en 2007, en tant que directeur des grands projets de la direction de la recherche technologique (CEA Tech), sans pour autant quitter l'équipe municipale de Grenoble, qu'il accompagne en tant qu’adjoint de Michel Destot en charge du développement durable.

En 2015, il devient directeur adjoint de la recherche technologique, avant d'être nommé directeur de la recherche technologique à compter du 1er janvier 2016. Un changement dans la continuité pour cet expert de la maison, proche de l'écosystème grenoblois, mais aussi des cabinets ministériels. Et qui apporte aussi au CEA son nécessaire virage vers le numérique : "Grâce au travail de réflexion que nous avons mené en 2020 sur notre contribution au développement du numérique, nous avons pris conscience de nos forces… Pas moins de 3 000 chercheurs sont investis dans ce domaine et notre défi c’est de les faire encore mieux travailler ensemble", explique le dirigeant.