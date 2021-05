Stéphane Bloch part chez Ogletree Deakins

En quittant Flichy Grangé Avocats, Stéphane Bloch devient le cinquième associé parisien d’Ogletree Deakins, cette firme spécialiste du droit social a ouvert ses portes grâce à l’équipe de Jean-Marc Albiol et Sophie Binder début 2017. Spécialiste des dossiers de restructuration, des relations collectives et du droit public du travail, il conseille ses clients des secteurs privé, public et parapublic autant qu’il les accompagne devant les tribunaux. Fort de plus de vingt ans de carrière, il est devenu un expert des statuts spéciaux de salariés et de la gestion des questions sociales des groupes d’intérêt public ou général. Le nouvel associé d’Ogletree Deakins a débuté aux côtés de Pierre Sanglade pour rejoindre le cabinet Nordmann-Levy en 1990, dont il deviendra associé en se spécialisant en droit social. Il entre chez Frêche-Lombard & Associés en 1993 et exercera plus de vingt ans aux côtés de Théo Klein chez KGA Avocats (devenu Klein Wenner en mars dernier). Il formera avec le professeur Martine Lombard le pôle social de la structure à l’époque de Klein Goddard Associés. C’est en juillet 2018 qu’il décide de rejoindre Flichy Grangé Avocats, signant ainsi sa première expérience en droit social dans un cabinet de niche. Aujourd’hui, il décide de poursuivre son activité au sein d’une firme internationale.

Ogletree Deakins se présente à Paris comme un cabinet franco-français travaillent essentiellement aux côtés d'une clientèle domestique composée d'entreprises du SBF 120. Plus globalement, la firme réunit 900 avocats au monde dans 54 bureaux en Amérique du Nord, du Sud et en Europe. À Paris, l’équipe regroupe une vingtaine de professionnels du droit délivrant un accompagnement juridique full service en droit social, pour tous types d’entreprises. Les associés prévoient d’atteindre le seuil de 50 avocats en France dans les prochains mois.

Pascale D'Amore