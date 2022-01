Steinberg Avocat, nouveau cabinet de droit des affaires

Quand il rejoint Spinosi & Sureau, en 2017, Victor Steinberg est séduit par l’ADN du cabinet : mobiliser les droits fondamentaux dans tous les domaines du droit. Il y passe cinq ans, puis un jour, se sent prêt à se lancer. Steinberg Avocat, boutique de droit des affaires, naît en janvier 2022 dans le 7e arrondissement, “la suite logique d’une collaboration qui se passe bien, qui donne envie d’avoir ses propres clients, son propre cabinet, de créer sa marque de fabrique”. Toujours avec un ADN marqué par les droits fondamentaux, car ce qui lui plaît le plus, quand il fait du droit, “c’est de chercher un raisonnement qui permet d’élever le débat, sortir du purement factuel et interroger les normes applicables”. Difficile de le faire dans tous les dossiers – tous ne s’y prêtent pas –, mais lorsque l’occasion se présente, Victor Steinberg n’hésite pas à poser une QPC ou une question préjudicielle devant la CJUE.

“Arme supplémentaire”

Le lien entre le droit des affaires et les droits fondamentaux ne se tisse pas instinctivement. “Mais depuis une vingtaine d’années, on s’aperçoit que ces derniers s’appliquent aux personnes morales, et donc à la sphère du droit des affaires, explique Victor Steinberg. Via la liberté d’entreprendre, par exemple, reconnue par la Constitution et les traités européens.” “Quand on évoque les droits fondamentaux, on a une oreille attentive des juges”, poursuit-il. Faire jouer les droits fondamentaux, donc, permet de changer la donne : “C’est une arme supplémentaire pour faire pencher le dossier”. Encore faut-il avoir l’idée. Victor Steinberg l’a eue, récemment, dans un dossier impliquant une plateforme de location de logements entre particuliers. “On a invoqué les libertés de circulation devant la CJUE, ce qui à ma connaissance n’avait jamais été fait en Europe pour ce type de locations. Résultat, le droit français a été fragilisé pendant deux ans.”

"Quand on évoque les droits fondamentaux, on a une oreille attentive des juges"

C’est ça qui plaît à Victor Steinberg. Quand il évoque son dossier idéal, l’avocat pense à “celui où l’on crée du droit pour répondre à un besoin, apporter une solution”. Lorsqu’un client le sollicite, mais pas pour résoudre une problématique juridique : pour “dégager un nouveau principe de droit qui lui permettra de saisir une opportunité économique, de développer une activité nouvelle”. Le droit, pour lui, est au service des clients. Et des clients, son cabinet en a déjà. Sa cible ? “Essentiellement des sociétés qui ont des besoins en contentieux commercial, mais aussi des syndicats ou des associations.” Victor Steinberg souhaite élargir sa clientèle, bien entendu. Mais raisonnablement : “Je veux rester un cabinet à taille humaine. Mon ambition est de réussir à faire du sur-mesure et de suivre personnellement mes dossiers”, insiste-t-il. La suite, pour lui, sera de recruter un stagiaire très prochainement et un collaborateur dans le courant de l’année. Et, pourquoi pas, de penser à l’association : “Pour l’instant, j’ai des partenaires dans d’autres matières. Mais j’envisage, à terme, d’élargir l’activité du cabinet, donc de m’associer avec un pénaliste et avec un publiciste.”

Avant de devenir avocat, Victor Steinberg a obtenu un DJCE à Assas, s’est installé pendant deux ans sur les bancs de Sciences Po pour y faire du droit européen, a passé une année à la London School of Economics et réussi le barreau… Puis s’était envolé pour le Togo où, pendant un an, il a participé à la construction d’un droit du numérique aux côtés du gouvernement.

Olivia Fuentes