Squire Patton Boggs s’étoffe en immobilier

La pratique immobilier de Squire Patton Boggs se renforce avec l’arrivée de deux associés. Estelle Vernejoul et Thomas Coëffé viendront avec leurs collaboratrices respectives, Angélique Charrier et Élise Milani. Estelle Vernejoul exerce en transactions immobilières, en gestion de portefeuilles et de baux, en contentieux et en droit de l’urbanisme. Avocate depuis dix ans, elle a débuté chez Eversheds Sutherland et fondé son cabinet spécialisé en immobilier et construction, Avocatalyse. Elle a obtenu un master 2 en droit privé et professions judiciaires à l’université Paris Nanterre.

Thomas Coëffé, qui arrive de Taylor Wessing, s’est spécialisé en fusions-acquisitions, externalisation, financement et asset management et a développé des compétences dans un secteur de prédilection, celui de l’hôtellerie. Formé en droit privé et en droit du tourisme à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, il a exercé chez Jeantet et Hogan Lovells. Quelques semaines avant leur arrivée, le cabinet a accueilli trois nouveaux associés en private equity et en financement d’acquisition : Maxime Dequesne, Anthony Guillaume et Benjamin Marché.

Olivia Fuentes