Squire Patton Boggs renforce son pôle concurrence

Avocat spécialisé en droit de la concurrence, notamment dans le secteur du numérique où il conseille de nombreuses marketplaces et plateformes numériques, Erling Estellon a développé des compétences spécifiques en matière de droit économique, de contrôles des concentrations, de procédures antitrust et compliance. Au cours de ces dix dernières années, il est intervenu dans des affaires antitrust emblématiques devant l’Autorité française de la concurrence ainsi que devant la Commission et autres juridictions européennes. Il a notamment assisté de nombreux clients français et internationaux lors de procédures de dawn raids en France et à l’étranger. Erling Estellon conseille également des fournisseurs, des marques, des distributeurs et des plateformes pour appréhender les réformes du droit économique, plus particulièrement la révision en cours des principes encadrant les contrats d’agence, de franchise et de distribution et les nouvelles règles applicables aux plateformes numériques (Digital Markets Act, digital services, etc.). Il a par ailleurs récemment représenté les groupes Homeserve et DCC dans des notifications auprès de l’Autorité de la concurrence ainsi que la plateforme Reward Gateway dans son acquisition par les fonds d’investissement Abry Partners et Castik Capital devant la Commission européenne.

Erling Estellon exerçait jusqu’alors au sein du bureau londonien de Squire Patton Boggs, qu’il a rejoint en 2016. Entre 2012 et 2016, l’avocat était basé à Bruxelles et exerçait au sein du cabinet Arnold & Porter. Le cabinet Squire Patton Boggs regroupe plus de 1 500 avocats, tous répartis dans 45 bureaux sur 4 continents. Créé il y a plus de vingt ans, le bureau de Paris compte aujourd’hui près de 80 professionnels.



Marine Calvo