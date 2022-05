Squire Patton Boggs renforce sa pratique private equity

À Paris, Squire Patton Boggs accueille deux nouveaux associés : Anthony Guillaume parmi l’équipe corporate et Benjamin Marché au sein du pôle services financiers du cabinet. Si ces arrivées remplissent évidemment l’objectif de l’enseigne de consolider son bureau parisien, elles soulignent également sa volonté "accélérer le déploiement de [sa] stratégie de cross-selling intra-Paris et avec le réseau international", comme le précise Paul Mann, associé chargé de la pratique private equity sur le plan européen.

Anthony Guillaume intervient sur tous les aspects des opérations de fusions-acquisitions et plus spécifiquement de private equity, de LBO ainsi que de capital-développement pour le compte de sociétés françaises, européennes et américaines. Avocat au barreau de Paris depuis 2012, il a exercé chez Paul Hastings, White & Case puis DLA Piper avant de rejoindre Squire Patton Boggs. Il est titulaire d’un master 2 en droit des affaires et de l’entreprise/DJCE de l’université de Rennes et d’un LLM de l’université d’Exeter.

L’activité de Benjamin Marché recouvre, elle, les financements plurijuridictionnels d'acquisitions et à effet de levier, mais aussi le financement, l'acquisition et l'exploitation d'actifs. Conseil des sociétés de capital-développement, des institutions financières, des prêteurs alternatifs, des groupes français et internationaux ainsi que des investisseurs, il a développé également un savoir-faire indéniable concernant les restructurations, les investissements et les financements d'infrastructures complexes. Diplômé d’un master en droit des affaires par l’université de Rennes et d’un master 2 en ingénierie juridique et financière par l’IGR-IAE, il a commencé sa carrière chez Frieh Bouhenic. Benjamin Marché a ensuite travaillé pour DLA Piper, Allen & Overy, Shearman & Sterling et Clifford Chance.

Léna Fernandes