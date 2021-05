Squire Patton Boggs accueille un nouvel associé à Paris

John Adam possède une grande expérience de représentation des sociétés, des États et des organismes publics dans les arbitrages commerciaux internationaux complexes, notamment en Amérique latine où il bénéficie une réputation bien établie. Ayant exercé dix ans chez Shearman and Sterling, puis sept ans chez Latham & Watkins, il a traité plus de 75 litiges soumis à des accords bilatéraux et multilatéraux d'investissement dans ses secteurs de prédilection : l’énergie, les énergies renouvelables, l’exploitation minière, la construction et la technologie. Avocat polyglotte formé en droit civil et à la common law, il exerce en Angleterre et au Pays de Galles (en tant que barrister) ainsi qu’en France et en Espagne.

Cette nomination intervient dans le cadre de l’expansion globale du pôle de règlement des différends internationaux de Squire Patton Boggs qui gère actuellement 125 arbitrages impliquant plus de 45 milliards de dollars de réclamations. Après avoir étoffé ses équipes de New York, Dubaï, Milan et plus récemment de Singapour et Paris, le cabinet réunit désormais au sein de sa pratique IDR 140 avocats à travers les 20 pays où il s’est implanté.

Léna Fernandes