Squire Patton Boggs recrute Charles Briand

Renforçant ses compétences en fiscalité française et internationale, Squire Patton Boggs accueille un nouvel associé : Charles Briand. Après avoir été rejointe par un spécialiste de l’arbitrage en avril dernier, la firme étoffe à présent sa pratique fiscale et confirme ainsi sa volonté de développer son bureau parisien.

Avocat depuis 2006, Charles Briand opère en fiscalité des entreprises. Il intervient dans le cadre d’opérations transfrontalières de fusions-acquisitions ainsi que sur les aspects fiscaux des structurations d’acquisitions et les projets de restructurations. Il possède également un savoir-faire particulier concernant les opérations de private equity, de M&A et les infrastructures de communication. Avant d’intégrer Squire Patton Boggs, il a exercé quatre ans chez Orrick et douze ans chez EY pour qui il a travaillé à Paris et à New York. Inscrit au barreau parisien, il est diplômé d’une maîtrise en droit et fiscalité et d’un DEA de droit fiscal par l’université Panthéon Assas.

Léna Fernandes