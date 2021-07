Square part à l’assaut de la finance décentralisée autour du Bitcoin

C’est via son compte Twitter que Jack Dorsey a informé du projet de Square de se lancer dans la finance décentralisée (DeFi) autour des cryptomonnaies. Selon le CEO de Square, la plateforme, baptisée TBD (initialement pour to be determined, c’est-à-dire « à déterminer ») aura pour unique but de faciliter la création de services financiers sans dépôt, sans autorisation, et décentralisés.

Alors que la plupart des projets DeFi s’appuient sur la technologie de la blockchain Ethereum, considérée comme plus rapide et plus efficace, tout en offrant davantage de facilités pour la création de smart contracts, il a été annoncé que le projet TBD se concentrera dans un premier temps sur la blockchain Bitcoin.

Open-source et transparence pour piliers

Mike Brock, qui dirige actuellement le développement stratégique chez Cash App, filiale de Square, sera la figure de proue de ce nouveau projet. Déclarant sur son compte Twitter que « la technologie a toujours été une histoire de décentralisation. De la presse à imprimer à l'internet en passant par le Bitcoin, la technologie a le pouvoir de distribuer le pouvoir aux masses et de libérer le potentiel humain pour le bien. » il ajoute que la décentralisation, l’open-source et la transparence seraient les piliers du développement de la plateforme.

Selon le fournisseur de données DeFi Pulse, qui répertorie plus de 113 sociétés de finance décentralisée, la valeur totale du marché DeFi s’estimerait à environ 55 milliards de dollars, alors qu’elle s’élevait à peine à un peu plus de 2 milliards de dollars l’an passé.

Square n’en est pas à son coup d’essai en matière de cryptomonnaie. Sa filiale Cash App permet déjà aux utilisateurs d’acheter et de vendre du Bitcoin. Un portefeuille physique destiné au stockage des cryptomonnaies est également envisagé.

En parallèle, la fintech de la Silicon Valley reste attentive à des secteurs d’activité qui semblent, de prime abord, bien éloignés de la finance, comme le streaming musical. Après avoir fait l’acquisition d’une partie du capital de la cible, Square est aujourd’hui actionnaire majoritaire de la société Tidal, concurrente de Deezer et Spotify. Une opération, réalisée en mars dernier, se chiffrant à 297 millions de dollars.

Laurier John-Pierce Ngombe