Squair se renforce en propriété intellectuelle

L’arrivée de Quentin Renaud permet au cabinet Squair de muscler sa pratique propriété intellectuelle. Le nouvel associé, spécialiste des sujets de propriété littéraire et artistique, de droit des marques, de dessins et modèles et d’indications géographiques, accompagne ses clients en conseil et en contentieux. Il intervient aussi en droit de la communication, droit des contrats et e-commerce auprès d’une clientèle de grandes marques, de start-up, d’investisseurs, de producteurs, d’auteurs et d’ayants droit. Pour ses clients, il peut réaliser des audits, définir des stratégies et négocier des contrats.

Passé par Assas et Sciences Po, Quentin Renaud a également obtenu un DESS de droit et administration de la communication audiovisuelle obtenu à La Sorbonne. Il a commencé sa carrière d’avocat en 2010 chez Intervista puis au sein du cabinet Degoulet.

Olivia Fuentes