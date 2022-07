Squair se muscle en contentieux

Squair poursuit sa croissance. Après une ouverture à Lyon puis à Aix-en-Provence ces dernières semaines, le cabinet accueille une nouvelle associée au sein de son équipe contentieux. Julia Kalfon assiste une clientèle de sociétés, d’associés et de dirigeants français et internationaux devant les juridictions civiles et commerciales. Elle s’est aussi formée aux sujets d’accompagnement de compagnies d’assurance et de compliance anticorruption, dans les grands groupes comme dans les PME.

Diplômée d’un DESS de contentieux arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits obtenu à l’université Paris 2 - Panthéon Assas et d’un DEA de droit public des activités économiques validé à Paris 12, Julia Kalfon a commencé chez White & Case en 2006, avant de rejoindre Fasken Martineau Dumoulin près de trois ans plus tard. Elle a ensuite créé son cabinet puis intégré Taylor Wessing en 2012.

Olivia Fuentes