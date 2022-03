Squair s’installe à Bordeaux

Cabinet couvrant de nombreux domaines du droit des affaires, Squair continue son expansion en France grâce à l’ouverture d’un tout nouveau bureau au cœur de Bordeaux. Sous la responsabilité de Julia Peyre qui rejoint le cabinet en tant qu’associée, ce guichet en région réaffirme la volonté de Squair de se rapprocher de l’ensemble des acteurs économiques français. Cette implantation devrait bénéficier tant aux groupes nationaux et internationaux qu’aux PME, entrepreneurs et start-up situés dans le sud-ouest de la France.

Julia Peyre est spécialisée en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Elle a plus spécifiquement développé un savoir-faire en droit des salariés aidants et intervient auprès des entreprises de tous secteurs, des associations et des particuliers. Devenue avocate en 2010, elle a exercé au sein des cabinets Capstan et EY Société d’Avocats, avant de rejoindre Squair en qualité d’associée. Julia Peyre est diplômée d’un magistère DJCE à Montpellier.

Anaëlle Demolin