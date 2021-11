Squair renforce sa pratique IP

Nicolas Le Pays du Teilleul intervient en propriété intellectuelle et en concurrence déloyale, en conseil comme en contentieux. Au fil des années, il a développé de solides compétences en matière transactionnelle : négociation et rédaction de contrats (licence, cession, coexistence, transaction, nantissement, etc.), réalisation de due-diligences complexes, élaboration et mise en œuvre de politiques de propriété intellectuelle dans le cadre d’opérations financières (M&A, PE et LBO) avec un sous-jacent IP. Par ailleurs, l’avocat assure la défense d’artistes (street-artistes, tatoueurs), d’architectes et d’entreprises devant les juridictions civiles et commerciales françaises mais également devant les offices de propriété intellectuelle en Europe.

Avant d’exercer en tant qu’avocat, Nicolas Le Pays du Teilleul a travaillé entre la France et les États-Unis pour le fonds d’investissement souverain France Brevets, sur des problématiques de valorisation technologique et licensing de brevets. Il a ensuite passé près de quatre ans chez Gide, puis un an chez Armengaud-Guerlain, avant de rejoindre D’Ornano + Co en qualité de counsel. Et a ensuite monté sa propre boutique, au sein de laquelle il exerçait jusqu’à présent. Nicolas Le Pays du Teilleul est titulaire d’un master 2 du centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) et d’un LLM de la Queen Mary university of London. Il est également membre du licensing executives society (LES), organisation internationale qui chapeaute les associations nationales et régionales de cadres chargés de l'octroi de licences.

Marine Calvo