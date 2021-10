Squair attire quatre nouveaux associés et ouvre un bureau à Nantes

Déjà implanté à Paris et à Londres, Squair poursuit son expansion géographique en s’installant à Nantes. Pour ouvrir ce nouveau bureau et mener à bien son développement, ce cabinet fait appel à Marine Legendre et Constance Dunoyer de Segonzac, les deux premières associées nantaises du cabinet. L’ambition des deux consœurs est de constituer une équipe comprenant une douzaine d’avocats. Du côté du bureau parisien, après l’arrivée de Louise Ferreira et Marion Grégoire, ce sont maintenant Éric Seassaud et Christophe Ghénassia qui rejoignent l’enseigne indépendante en tant qu’associés.

Experte du droit des sociétés, Marine Legendre conseille des entreprises dans la gestion de leurs projets de croissance, de transmission et de fusions-acquisitions. Elle intervient dans le cadre de la croissance externe et des levées de fonds de grands groupes et de start-up. Elle conseille également des fonds d’investissement pour leurs opérations de LBO, de capital-développement et de cession. Avocate depuis 2009, elle a exercé au sein des cabinets Avoxa et Fidal puis a monté sa propre structure en 2017. Marine Legendre est titulaire d’un master 2 en droit des affaires de l’université de Nantes. La fiscaliste Constance Dunoyer de Segonzac accompagne des sociétés françaises et étrangères dans leur gestion fiscale quotidienne, mais également lors d’opérations de restructuration, d’acquisitions ou de cessions. Intervenant également pour le compte de personnes physiques, elle développe un savoir-faire en matière de contentieux fiscaux, de mobilité internationale et de gestion patrimoniale. L’avocate a commencé sa carrière au sein du cabinet Fidal direction internationale, puis a travaillé chez Julien-Jeulin & Associés et KPMG Avocats. Diplômée du magistère de droit des activités économiques de l’université Panthéon-Sorbonne, elle est également titulaire d’un master 2 de droit fiscal et d’un DEA de droit des affaires et de l’économie de la même faculté.

Des profils en provenance de différents horizons

Spécialiste de l’éthique, de la conformité, des contrats internationaux et de l’arbitrage international, Éric Seassaud gère de grands projets dans les secteurs de l’industrie et de construction. Il intervient notamment dans les dossiers impliquant des contrats de construction, d'exploitation, de maintenance de consortium et de joint-venture, lors de la mise en œuvre de suretés et de garanties ainsi que dans le cadre de réclamations. Avant de rejoindre Squair, il a été directeur du contract management et de l’arbitrage chez Suez, directeur juridique éthique et conformité du Groupe Engie et enfin directeur juridique et contrats chez Vinci Construction Grands Projets. Diplômé d'un doctorat en droit et d'un mastère spécialisé en droit et management des affaires internationales de l'ESCP Europe, il est également titulaire d'un DEA en droit public des activités économiques et de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. Inscrit au barreau de Paris, Christophe Ghénassia possède un savoir-faire reconnu en corporate, en compliance et en matière de protection des données personnelles. Il a notamment piloté la recapitalisation et la vente de GTS Omnicom, géré l’immobilier de l’AFM Téléthon, ou encore mis en place une stratégie de traitement des données personnelles chez Linedata Services. Au sein de ces sociétés, il a exercé des fonctions de directeur juridique et de délégué à la protection des données. L’avocat est titulaire d’une maîtrise de droit public et d’un DEA de défense et de sécurité internationale de l’université Jean Moulin à Lyon, ainsi que du mastère spécialisé en droit et management des affaires internationales de l’ESCP Europe et de l’Institut d’études politiques de Lyon.