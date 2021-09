Squair accueille deux nouvelles associées

Après avoir renforcé ses compétences en droit social et en droit pénal des affaires, Squair continue de consolider son offre spécialisée en attirant deux nouvelles associées. En provenance de chez Redlink, Louise Ferreira rejoint les rangs du département corporate qui compte désormais huit avocats. Marion Grégoire, l’une des fondatrices du cabinet Schapira Associés, rallie quant à elle la pratique pénal et contentieux des affaires de l’enseigne installée à Londres et à Paris.

Avocate au barreau de Paris depuis 2013, Louise Ferreira conseille des sociétés françaises et internationales ainsi que leurs dirigeants. Elle accompagne sa clientèle dans la gestion quotidienne de leurs problématiques juridiques, mais aussi dans la réalisation d'opérations de private equity, de LBO ou de croissance externe. Ses compétences recouvrent également la mise en place de management packages, un savoir-faire complémentaire à celui des équipes financement et fiscalité de Squair. Titulaire d'un master 2 juriste d'entreprise de l'université Paris Descartes, Louise Ferreira a exercé chez Alerion puis chez Redlink en tant que collaboratrice senior. Troisième associée du pôle droit pénal des affaires, Marion Grégoire accompagne des personnes morales, des dirigeants et des particuliers, mis en cause ou victimes d’infractions en France ou à l’étranger. Elle intervient également devant l’ensemble des juridictions civiles et commerciales. Avocate au barreau parisien depuis 2005, elle est passée par les cabinets DLA Piper et Temime puis a pratiqué en tant qu’avocate indépendante. En 2014, elle cofonde Schapira Associés, une structure spécialisée en droit pénal où elle exerçait jusqu’alors. Diplômée de la New York University School of Law et titulaire d’un DEA en droit des contrats de l’université Panthéon Sorbonne, Marion Grégoire est membre de l’Association des avocats pénalistes et de l’Association internationale des jeunes avocats.

Léna Fernandes