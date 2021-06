Spring Legal complète son offre

Proposant une offre qui recouvre les principaux domaines du droit des affaires, Spring Legal étoffe son arsenal avec l’arrivée des deux nouveaux associés Nicolas Sfez et Loris Palumbo, et se dote ainsi d’un savoir-faire en droit public des affaires ainsi qu’en contentieux pénal. L’enseigne française compte désormais 5 associés parmi les 7 avocats et le juriste qui composent son équipe.

Conseil des entreprises, mais aussi des collectivités et des établissements publics, Nicolas Sfez intervient en droit public des affaires, notamment en matière de commande publique, de réglementation, de régulation et d’urbanisme. Possédant une solide expérience en contentieux administratif, il représente sa clientèle devant des juridictions nationales, européennes et devant des autorités de régulation. Avant de rejoindre Spring Legal, il exerçait au sein de son propre cabinet qu’il avait fondé en 2015. Titulaire d’un master 2 en droit public approfondi de l’université Panthéon-Assas, il est aussi maître de conférences à Sciences Po Paris. Loris Palumbo est quant à lui un spécialiste du droit pénal des affaires et plus généralement du contentieux des affaires. Il assiste les sociétés et les chefs d’entreprise dans le cadre de conflits entre actionnaires, de mise en cause de la responsabilité des dirigeants, de ruptures abusives des relations commerciales ou encore de concurrence déloyale. Également compétent en procédure pénale, il accompagne ses clients dans la stratégie et la gestion du risque pénal ainsi que dans la mise en place de leur défense. Diplômé du Mastère spécialisé en droit et management international de HEC, d’un master de droit des affaires de l’université de Nancy et titulaire d’un diplôme de médiateur, Loris Palumbo exerçait au sein du cabinet Lombard Baratelli & Associés depuis 2016.

Léna Fernandes