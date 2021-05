Spark Avocats coopte un associé

Avocat partenaire de Spark Avocats en 2015, puis of counsel en 2019, Pierre Léo Jeanmougin est nommé associé aux côtés des cofondateurs Ariane Olive, chargée de la pratique M&A et private equity, et Matthieu de Soultrait, aux commandes de l’activité en droit social.

L’avocat expert des procédures collectives amiables et judiciaires assiste les sociétés et leurs dirigeants faisant face à des difficultés financières, économiques et juridiques, conjoncturelles ou structurelles. Il accompagne également les investisseurs dans le cadre de leurs opérations de reprise de sociétés en difficulté, mais aussi les créanciers d’entreprises défaillantes. Intervenant dans les secteurs du service à la personne, des technologies et des médias, du BTP ainsi que de l’hôtellerie-restauration, il conseille des structures de toutes tailles, de la micro-entreprise au groupe coté. Titulaire d’un DEA en propriété littéraire, artistique et industrielle de l’université Panthéon-Assas, Pierre Léo Jeanmougin est membre du barreau parisien depuis 2004. Avant de rejoindre Spark, il a exercé dix ans chez Ravet & Associés et dix ans au sein de sa propre structure.

L’équipe de Spark intervient principalement en M&A et private equity sur le segment small et smid-cap, notamment pour les opérations de cession ou de reprise d’entreprises, de levées de fonds, ainsi que pour des restructurations et réorganisations de groupes. Affichant également des pratiques en droit social et en restructuring, le cabinet compte 7 avocats dont désormais 3 associés.

