Sopra Steria nomme Cyril Malargé à la direction générale

Le conseil d’administration de Sopra Steria a désigné Cyril Malargé en tant que DG du groupe français de conseil en transformation numérique des entreprises. Il succède à Vincent Paris, qui poursuit son parcours au cœur de la présidence de l’entreprise comme conseiller du président, Pierre Pasquier. La nomination du futur DG de Sopra Steria, qui évolue dans la société depuis ses débuts et compte bientôt vingt ans en son sein, s’inscrit dans une suite logique. Après avoir dirigé différents secteurs, Cyril Malargé, membre du comité exécutif depuis 2015, cumulait les fonctions de DG pour la France et de COO (Chief Operating Officer) du groupe depuis 18 mois.

Le groupe a profité de cette nomination pour faire part de sa bonne santé économique avec des estimations de résultats de l’exercice 2021 plus que satisfaisants.

À l’issue de sa nomination, Cyril Malargé a déclaré qu’il tenait à "rendre hommage à Vincent Paris pour son apport déterminant au développement de Sopra Steria". Il a également ajouté que "forts du soutien du conseil d’administration, le comité exécutif, l’ensemble des collaborateurs et moi-même sommes pleinement mobilisés pour continuer à apporter le meilleur service à nos clients et poursuivre la stratégie du groupe afin d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés". Le groupe a profité de cette nomination pour faire part de sa bonne santé économique avec des estimations de résultats de l’exercice 2021 plus que satisfaisants. La croissance estimée de son activité se situe ainsi entre 6,3% et 6,4%. Des perspectives qui confirment la stratégie du groupe qui lui a permis de s’imposer comme un des leaders de la Tech française et européenne.

Léa Pierre-Joseph