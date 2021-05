Sophie Chipot-Kolosvari est nommée directrice juridique de Sienna Capital

Ancienne avocate, Sophie Chipot-Kolosvari a travaillé en cabinet d’affaires et en tant que juriste d’entreprise. Formée en droit des affaires, elle exerce au sein des départements M&A d'Andersen Legal (cabinet dissous) et de CMS Francis Lefebvre Avocats entre 1999 et 2005. Elle abandonne ensuite la robe pour intégrer la Caisse des dépôts et consignations en tant que juriste fusions-acquisitions et gouvernance. En 2012, elle rejoint le groupe Lagardère d’abord comme chargée de mission auprès de la direction juridique, et ensuite comme directrice juridique adjointe Lagardère Sports & Entertainment en 2013 pour finir par être nommée directrice fusions-acquisitions et financement de la société française. Partenaire stratégique du développement des entreprises et conseil de leurs organes de direction en matière de gouvernance, Sophie Chipot-Kolosvari est désormais à la tête de la direction juridique de Sienna Capital. Titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et d’un diplôme d’études juridiques appliquées de l’université Paris-Nanterre, elle dispose également de la certification administrateur de sociétés délivrée par l’Institut français des administrateurs et Sciences Po Paris.

Liée à la holding d'investissement cotée en Bourse Groupe Bruxelles Lambert, Sienna Capital construit un portefeuille de gestionnaires d'investissements et de coïnvestissements directs et indirects, opérants dans diverses classes d'actifs et transactions (capital-investissement, capital de croissance, capital-risque dans les secteurs des soins de santé, des technologies et des fonds spéculatifs).

Léna Fernandes