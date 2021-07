Sommet Restructuration & Transformation : une troisième édition sous le signe de la reprise

Pour le retour des événements physiques, et après plusieurs mois de rencontres digitales, le Sommet Restructuration & Transformation a rassemblé, pour cette édition 2021, pas moins de 80 intervenants très investis. Ils ont pu partager, avec près de 500 acteurs clés présents, leur vision et leur expertise sur trois grandes thématiques : les clés de la reprise d’une entreprise à la barre, les bonnes pratiques et outils pour rebondir ainsi que la performance et la relance.

La reprise d'entreprises au cœur d'une matinée d'échanges

Une journée marquée par l’intervention de la ministre déléguée à l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, évoquant "une occasion unique de mettre en lumière le travail de professionnels […] de la restructuration aux côtés des entreprises en difficulté", lors de la plénière d’ouverture. Au cours de cette conférence "Reprise d’entreprises en difficulté et opportunité : un monde à bâtir", Anne Bouverot, présidente de Technicolor, Lionel Spizzichino, associé de Willkie Farr & Gallagher, et Nicolas de Germay, président de l’AIR, sont également intervenus.

Tout au long de la matinée, les sujets centrés autour des reprises d’entreprises ont également été abordés. De l’anticipation des difficultés aux opportunités de distressed M&A en passant par la maîtrise du bas de bilan, l’étude de l’importance des 100 premiers jours ou encore de celle des enjeux de gouvernance, les acteurs du secteur se sont succédé au fil des différentes sessions de conférences.

Trois ateliers ont également été animés par des professionnels sur les sujets de la fiducie, du dialogue social lors d’une restructuration ainsi que sur la nécessité de prévention en l’absence de difficultés.

À l’issue d’une matinée riche en partages et retour d’expériences, un déjeuner d’affaires avec plus de 350 professionnels du milieu s’est tenu. L’occasion pour ces derniers de profiter d’un moment de networking et d’échanger sur les sujets abordés jusque-là.

Les clés du succès de la relance au centre de l’attention

La plénière "l’Europe, l’État et les entreprises : la recette du rebond", au programme en début d’après-midi, a été animée par le ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises, Louis Margueritte, René Ricol, président de Ricol Lasteyrie Conseil, Paul-Louis Netter, président du tribunal de commerce de Paris, Numa Rengo, associé du cabinet Franklin et Olivier Piquet, directeur général de Lise Charmel.

En deuxième partie de journée, six nouvelles conférences se sont tenues sur les sujets du refinancement, de l’adossement et l’ouverture du capital, du pilotage des grandes transformations ainsi que sur les retournements et stratégies de carve-out.

Une journée d’échanges qui s’est achevée avec la plénière de clôture "Relance : Yes we can !" au cours de laquelle Baréma Bocoum, associé de KPMG, Anne-Sophie Noury, associée de Weil, Gotshal & Manges, Virginie Verfaillie Tanguy, présidente de l’association pour le retournement des entreprises (ARE), et Patrick Puy, notamment président de Vivarte et de Famar, n’ont pas manqué de partager leurs expériences.

David Glaser