Solen, une start-up à l’idée lumineuse

Contrairement aux idées reçues, les conversations de comptoir mènent parfois à l’élaboration de brillantes inventions. C’est du moins le cas pour Solen, dont la genèse provient d’une discussion entre ses trois fondateurs, Clément Henry, Enzo Laurent et Thomas Tirtiaux, alors ingénieurs et étudiants à HEC.

Et la luminosité fut

Combien ont, au cours de leur vie, eu la joie de découvrir qu’un logement, qui semblait pourtant remplir l’ensemble des critères souhaités, se révélait devenir, l’automne arrivé, un lieu froid et austère par manque de lumière. Cette problématique a été parfaitement comprise par l’entreprise qui vient apporter son expertise sur tout type de problème de luminosité. La start-up tient son nom du suédois "solen" signifiant "soleil", inspiration logique lorsque l’on sait que le pays est par ailleurs connu pour son "lagom" - difficilement traduisible en français, mais désignant l’art de "bien vivre" chez soi - et par la capacité des Suédois à profiter du faible nombre d’heures d’exposition au soleil et à adapter leurs habitats en conséquence.

Solen, couteau suisse de la lumière

Forte de cette inspiration scandinave, l’entreprise se veut offrir une solution à l’ensemble des problématiques immobilières, qu’il s’agisse d’un bâtiment déjà existant, ou bien avant que ce dernier n’ait été construit. De nombreuses offres sont mises à disposition comme une modélisation du programme ainsi que de l’environnement. La solution met en place une étude d’ensoleillement et de luminosité, façade par façade. L’ensemble des informations recueillies permet d’établir un dossier qui répond à la consultation demandée. Une étude démontrant l’ensemble des changements effectués avant et après intervention est, elle aussi possible, ainsi qu’un accompagnement à la conception, ou encore à la commercialisation du produit pour les professionnels.

Le soleil brille pour tout le monde

Solen dispose donc d’un large éventail de solutions qui a déjà fait ses preuves, avec plus de 170 projets réalisés, 118 promoteurs satisfaits et 30 990 immeubles analysés par l’algorithme de l’entreprise. Une réussite confirmée, notamment par les clients de la start-up comme L&P, promoteur immobilier en Île-de-France, dont le responsable de programme, Thibaut Delahaye, vante les mérites : "Certains appartements situés au rez-de-chaussée sont vite mis de côté par nos clients, car ils pensent que la luminosité sera très réduite. Pourtant, grâce à la solution Solen, nous pouvons prouver le contraire et montrer que le logement jouira d’un bon niveau d’ensoleillement et de luminosité."

"Sous le soleil exactement"

L’entreprise réussit ainsi à mettre en valeur certains logements peu lumineux au premier abord, tout en rassurant les clients sur cet aspect. Il va sans dire qu’après une période marquée par des confinements à répétition, la possibilité offerte par l’entreprise aux particuliers de calculer la luminosité d’un lieu grâce à son application est un atout majeur. Avec une levée de fonds de 1 million d’euros en 2018 et la volonté de s’ouvrir à différents marchés, notamment nord-américain, dans l’avenir, on ne peut qu’espérer que Solen deviendra une entreprise sur laquelle le soleil ne se couche jamais.

Émile Le Scel