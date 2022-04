Solacy Avocats ouvre ses portes

Poussés par l’envie de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale et la volonté de créer une équipe soudée, Léa Marion, Laura Terdjman et Arnaud Constans fondent leur propre structure : Solacy Avocats. Après avoir exercé ensemble chez Clifford Chance, les trois associés ont en effet souhaité allier leurs compétences acquises en cabinets d’affaires internationaux et en directions juridiques d’entreprise pour proposer une offre ciblée sur le contentieux et l’arbitrage. Solacy Avocats se présente comme une boutique innovante, engagée et à l’écoute de ses clients. Ses avocats gèrent des contentieux civils et commerciaux ainsi que des arbitrages pour le compte de dirigeants, de PME et d’ETI, d’agents sportifs, de start-up ou encore d’établissements de monnaie électronique. Ils interviennent également dans des dossiers impliquant des problématiques d’extranéité ainsi que pour la négociation et la rédaction de contrats stratégiques.

Avec une solide expérience en droit commercial, en droit de la distribution et en droit international des affaires, Léa Marion est une experte de l’exécution des décisions étrangères, des sentences arbitrales en France et des voies d’exécution. Titulaire d’un master 2 en droit des affaires de l’université d’Auvergne et d’un doctorat de droit international privé de l’université Paris-Est Créteil, l’avocate est inscrite au barreau de Paris depuis 2014 et exerçait pour Clifford Chance depuis 2012. Elle est aussi membre de la commission Justice Climatique de Paris Place de Droit et donne des cours à l’université Paris-Est Créteil. De son côté, Laura Terdjman maîtrise tout particulièrement les questions de responsabilité contractuelle et délictuelle, de droit des sociétés, de droit commercial, de droit de la distribution et de la concurrence ou encore de droit bancaire et financier. Elle est membre du barreau parisien depuis 2011 et travaillait pour Clifford Chance depuis cette date. L’avocate y avait été nommée counsel en 2020. Diplômée de Sciences Po Paris, d’un DJCE de l’université Panthéon Assas et d’un master 2 de droit privé général de l’université Panthéon Sorbonne, elle intervient depuis 2015 au sein du master 2 Droit des affaires internationales de l’université Panthéon Assas. Expert du contentieux commercial et de l’arbitrage international, Arnaud Constans représente ses clients devant les juridictions judiciaires ainsi que dans les problématiques de voies d’exécution. Il dispose d’une palette de compétences variées allant du droit du sport au droit bancaire, en passant par le droit des nouvelles technologies. Avocat au barreau de Paris depuis 2013, il a exercé chez Clifford Chance avant de fonder un premier cabinet en 2019. Il est titulaire d’un master en sciences économiques de Sciences Po Paris et d’un master 2 de juriste financier de l’université Paris Dauphine.

Léna Fernandes