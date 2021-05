L'équipe de Soazig Préteseille crée le pôle social de Stephenson Harwood

C’est une experte des restructurations, plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), relations et négociations collectives mais aussi des aspects sociaux des opérations de M&A qui rejoint les rangs de Stephenson Harwood à Paris. Soazig Préteseille-Taillardat représente des groupes internationaux et leurs filiales françaises, notamment des industriels allemands et des acteurs chinois du secteur des télécoms. Parmi ses clients figurent notamment Auxitrol, AEG, ZTE ou TK Elevator. Elle les conseille sur le volet social de leurs opérations de croissance ou de restructuration mais aussi dans le cadre de litiges individuels ou collectifs, notamment lors de contentieux de masse. Aux côtés des employeurs, elle intervient en conseil dans la gestion quotidienne du droit social. Par ailleurs, elle accompagne les entreprises et leurs cadres dirigeants lors de l’embauche (golden parachutes, clause de non-concurrence, cumul des contrats de travail et mandat social) et de la rupture du contrat de travail. Si son activité se partage habituellement de manière équitable entre le conseil et contentieux, "la balance penche plutôt vers 60 % de gestion des litiges depuis quelques temps, surtout dans le cadre des conséquences de plans sociaux", constate l’avocate avant de souligner la dimension stratégique de ces dossiers lorsque tout est fait pour parvenir à poursuivre l’activité.

Technicienne au profil international

Après avoir effectué une partie de ses études en Allemagne, c’est en Roumanie que cette Bretonne commence sa carrière chez KPMG en tant que juriste "afin de se plonger dans la transition du communisme au capitalisme après la chute du mur de Berlin", se souvient-elle. De retour en France dès 2001, Soazig Préteseille entre chez White & Case puis enchaîne les expériences chez Clifford Chance et Freshfields. Quelques mois chez DS Avocats lui permettent d’approfondir sa clientèle chinoise avant de rejoindre Reinharnt Marville Torre en 2016 . Adoptant une méthode de travail pragmatique, Soazig Préteseille apprécie la technicité qu’implique l’élaboration de stratégies juridiques, notamment dans le cadre de négociations collectives ou d’un PSE. Cependant, sa fibre entrepreneuriale la "pousse à aller sur des terrains à développer et vers les projets de croissance, comme l’est aujourd’hui Stephenson Harwood : une équipe jeune, ambitieuse, où les individualités peuvent s’exprimer tout en restant collectif et qui se donne les moyens de son développement.". Capable d’exercer en français, en anglais, en allemand ou en roumain, l’avocate se réjouit de "retrouver l’envergure internationale de [son] activité tout en conservant un côté humain grâce à une équipe encore resserrée qui place les associés aux côtés des clients." Elle y rejoint aussi quelques confrères avec lesquels elle a exercé par le passé comme Guillaume Briant, Yann Beckers ou encore Edward Campbell.

L’arrivée de Soazig Préteseille et de son équipe chez Stephenson Harwood marque la création d’un département en droit social intégré à une équipe internationale consacrée à l’emploi, à la retraite, à la mobilité et à l’immigration. Ce mouvement souligne l’importance d’une telle matière déployée en toute autonomie au sein d’un cabinet qui vise une palette full service. La nouvelle associée est accompagnée de ses deux collaboratrices : Juliette Pagny, avec laquelle elle travaille depuis deux ans, et Cassandra Coelho, qui a débuté à ses côtés en tant que stagiaire avant de devenir avocate il y a un an. " Elles sont très enthousiastes et nous avons la même approche du droit. Nous formons une équipe avec une volonté commune de développement de la pratique social au sein de Stephenson Harwood." Le bureau parisien, qui fêtera ses 20 ans en septembre prochain, avait déjà accueilli le fiscaliste Olivier Couraud début 2020 et ouvert un département concurrence il y a quelques semaines grâce à l’arrivée de Jean-Julien Lemonnier.