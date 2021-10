Skema Business School et Mines ParisTech lancent une formation certifiante en data science et IA for business

L’intelligence artificielle et la data sont devenus des enjeux fondamentaux pour l’économie dans les années à venir. Afin de fournir les compétences essentielles aux managers et dirigeants de demain, Skema et Mines ParisTech proposent une nouvelle formation online qui débutera en janvier 2022. Pionnière, Skema Business School est la première école de commerce à avoir introduit l’IA au sein de ses programmes de formation et implanté un centre de ressources en IA à Montréal.

Une formation dans l’ère du temps

Entièrement proposé en distanciel et sur quatre jours, ce programme s’articule autour de cinq modules qui associent le e-learning et les interventions d’experts dans leur domaine. De l’appropriation de l’IA et de la data science, en passant par la prise de décision business ou des thèmes comme les enjeux de cybersécurité et de conformité, la formation permet aux participants d’expérimenter cette technologie dans les domaines de la Finance, de la supplychain ou du marketing.

En conjuguant leurs spécialités au sein d’un même parcours en ligne, les deux écoles apportent une réponse globale aux problématiques et enjeux digitaux de notre temps. "La Data Science et l’IA constituent aujourd’hui deux leviers incontournables de création de valeur pour les entreprises et il est important que les managers s’en emparent", s’est exprimée Pascale Viala, directrice du Corporate Office de Skema Business School.