Six nouveaux counsels chez LPA-CGR Avocats

Le cabinet indépendant LPA-CGR Avocats élève au rang de counsels six de ses avocats : Priscilla Carron de la Carrière, Typhaine Geoffroy, Valérie Hardouin, Céline Rifflet et Julie Weiss pour le pôle immobilier, ainsi que Catherine Husson pour le département fusions-acquisitions et droit des sociétés. Ces nominations portent à 17 le nombre de counsels exerçant à Paris. Pour Sidonie Fraîche-Dupeyrat, avocate associée et présidente de la structure, "la nomination de ces counsels (…) illustre le souhait [du cabinet] de poursuivre [sa] croissance, notamment sur des dossiers internationaux, et de continuer à proposer des offres innovantes, comme les enjeux ESG, la digitalisation, la blockchain ou encore l’immobilier durable et la rénovation énergétique".

Priscilla Carron de la Carrière est membre du barreau de Paris depuis 2013 et de New York depuis 2011. Elle commence sa carrière chez LPA-CGR Avocats où elle intervient en droit immobilier et plus particulièrement en droit des baux. Ses clients sont des bailleurs institutionnels – à savoir des banques, des fonds d’investissement, des assurances, des entreprises – et leurs locataires dans les secteurs des services, de l’industrie, de la grande distribution, du tourisme ou de l’hôtellerie. Elle est titulaire d’un master en contentieux, arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits de l’université Panthéon-Assas et d’un LL.M de la Golden Gate University aux États-Unis. Elle est par ailleurs membre de l’American bar association et de la New York State Bar Association.

Également avocate au barreau de Paris depuis 2013, Typhaine Geoffroy intègre le cabinet en 2016 après un passage chez Lacourte Raquin Tatar. Au sein du département immobilier, elle conseille des banques, des fonds d’investissement, des assurances, des entreprises cotées et non cotées ainsi que des utilisateurs dans les secteurs de la santé, de l’industrie, de la logistique, des télécoms et de l’hôtellerie lors d’opérations de type bail en l'état futur d'achèvement, parfois adossés à des contrats de promotion immobilière. Elle est diplômée en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon-Assas.

Valérie Hardouin est inscrite au barreau de Paris depuis 2011. Après avoir exercé au sein des cabinets Cordelier & Associés et Delecroix-Gublin, elle poursuit chez LPA-CGR Avocats dès 2014. Elle opère, tant en conseil qu’en contentieux, en droit de la copropriété, de la propriété et en responsabilité civile des professionnels de l’immobilier. Elle a également développé des compétences en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Sa clientèle est composée de foncières, d’investisseurs, de syndicats de copropriétaires, de propriétaires d’immeuble et de professionnels de l’immobilier, pour des actifs à usage mixte, d’habitation ou exclusivement commerciaux, structurés en copropriété ou divisés en volumes. Elle a obtenu un master en obligations civiles et commerciales de l’université Paris-Descartes.

Au même titre que Valérie Hardouin, Céline Rifflet est avocate au barreau de Paris depuis 2011. Son domaine d’intervention couvre le contentieux immobilier lié à des opérations d’investissement, de gestion et de valorisation de patrimoine, notamment résidentiel. Elle accompagne les banques, les fonds d’investissement, les assurances, les entreprises, les foncières et les grands groupes du secteur industriel. Elle conseille également les professionnels de l’immobilier dans le cadre de la mise en œuvre de leur responsabilité civile. Avant de rejoindre LPA-CGR en 2015, l’avocate travaillait au sein du cabinet Lefèvre Société d’Avocats. Elle a suivi des études de droit international privé et de commerce international à l’université de la Sorbonne.

Julie Weiss, avocate au barreau de Paris depuis 2010, accompagne quant à elle une clientèle internationale et germanophone en droit immobilier et des sociétés lors d’opérations d’acquisition, de vente de biens immobiliers ainsi que de structuration de groupes et de portefeuilles immobiliers dans un contexte national ou transfrontalier. Elle est membre du german desk de LPA-CGR Avocats qu’elle a rejoint en 2014 avant de le quitter en 2018, puis de le réintégrer en 2019. Elle a également été collaboratrice au sein du cabinet KPMG Avocats à Marseille et de Soffal à Paris. Julie Weiss est titulaire d’une double maîtrise en droits allemand et français de l’université Panthéon-Sorbonne, d’un LL.M. en droit allemand de l’université de Cologne et d’un master juriste d’affaires internationales de l’université Paris-Descartes.

Enfin, Catherine Husson est avocate au barreau de Paris depuis 1992. Elle a plus de trente ans d’expérience en fusions-acquisitions, réorganisations d’entreprises et en droit des sociétés. Elle conseille une clientèle française et internationale composée de grands groupes mais également de PME. Avant de devenir avocate, elle a exercé pendant trois ans en qualité de conseil juridique et fiscal. Elle a ensuite été collaboratrice au sein des cabinets Jurisophia, EY Société d’Avocats puis CGR Legal (devenu LPA-CGR en 2016). Elle a un LL.M en international business legal studies de l’université d’Exeter au Royaume-Uni et un DESS droit du commerce extérieur de l’université Panthéon-Sorbonne.

La dernière vague de promotions a eu lieu à la même période l’an dernier, le moment choisi par le cabinet pour nommer les counsels Sarah Becker et Sarah Kesy. Entre temps, deux associés spécialistes du financement immobilier ont rejoint le cabinet : Hassan Javanshir en novembre 2021 et Thomas Ehrecke en janvier 2022.

