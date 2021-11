Sitowie : diagnostic et ordonnance du bâtiment

Sitowie propose des solutions SaaS (software as a service) pour anticiper les risques et le vieillissement des bâtiments, optimiser les travaux et rationaliser les budgets. Grâce à la maintenance prédictive, les actifs sont à la fois plus rentables et plus durables. Présente sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, elle se matérialise sur des projets de réhabilitation ou de construction pour une conception plus durable, sur des cessions/achats lors de due diligence technique pour faire un état des lieux réaliste de l’actif et des CapEx et sur des planifications de travaux pour des actifs existants afin d’en optimiser les budgets.

Pauline Koch, archi-tech

Architecte de formation et de profession, Pauline Koch a eu l’envie de savoir comment allaient vieillir les bâtiments qu’elle dessinait. Elle entreprend alors un Mastère à l’Ecole des Ponts ParisTech pour acquérir davantage de technique dans sa pratique. Le projet de recherche développé dans ce cadre lui permet d’obtenir une bourse de la Fondation Palladio qui l’encourage à fonder Sitowie en mai 2018. L’esthétisme ayant pris le pas sur la durabilité, elle part du principe que, sans une approche pérenne, le bâtiment devient un bien de consommation. Sitowie signifie "roseau" en polonais, en référence à la fable de La Fontaine "Le chêne et le roseau" qui évoque un roseau qui plie sans rompre et un chêne qui rompt malgré son apparente solidité.

Anticiper l’urgence

Sitowie se distingue par son approche micro, à l’échelle du matériau ou du parc immobilier, en passant par l’immeuble, en créant un référentiel avec, en dernier lieu, une note de l’état de dégradation par famille de composants. L’objectif réside dans l’accompagnement des acteurs privés et publics pour devancer le préventif par le prédictif, la bonne action au bon moment pour éviter le curatif, souvent onéreux. Pierre Alexandre, Business Developer et associé de Sitowie, témoigne : "Un immeuble est comme un organisme vivant. Il se détériore dans le temps. Mais si vous anticipez la dégradation, il gagnera en durée de vie. Certaines maladies sont curables quand on les anticipe, elles ne le sont pas si l’on tarde." La vision pragmatique se matérialise par une presque to-do list des opérations à mener, un traitement chirurgical dans son œuvre comme dans son timing. Le résultat : des économies humaines, financières et carbone.

Développement en cours

Pour ne pas seulement adresser les besoins des riches propriétaires, ayant les moyens d’une maquette BIM (Building information modeling), Sitowie a développé son propre générateur, doté d’un niveau de détail suffisant pour assumer ses besoins et établir ses conjectures. D’autant que les maquettes sont conçues sur des critères minimaux tels que l’adresse du bâtiment, son année de construction ou son nombre d’étages. C’est donc très rapide et peu onéreux de mettre en place une base de données patrimoniale technique. La prochaine étape pourrait consister à détecter automatiquement le matériau, pour offrir à l’expertise BIM un affinage supplémentaire et améliorer encore la collecte et la structuration des données.

AC