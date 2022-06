Singular, un européen qui prend son risque

Qu’ont en commun Résilience, fournisseur d’une plateforme de suivi et d’échange entre patients et oncologues, Wethenew, spécialiste de la revente de sneakers en série limitée et Fairmat, concepteur d’une technologie de recyclage de matériaux composites à base de fibres de carbone ? La réponse : Singular, un fonds de venture-capital créé en 2020 par Raffi Kamber et Jérémy Uzan, deux ex-associés d’Alven Capital. "Nous sommes un VC early stage européen investissant en lead sur des opérations Seed et Series A. Il nous arrive également d’être co-lead ou suiveur en Series B", explique Jérémy Uzan. Le fonds non thématique a levé 225 M€ sur son premier véhicule et investit entre 1 et 20 M€ par société. Pour autant, il ne s’interdit pas d’aller au-delà pour accompagner dans la durée ses participations les plus prometteuses. Singular cible en priorité des sociétés à très fort potentiel ayant la capacité et l’ambition de devenir des leaders globaux sur de larges marchés.

Singular se concentre sur le potentiel économique mais également sur le potentiel stratégique de ses participations

Pilotée par trois partners, dont une Américaine basée à Londres, la structure est européenne avec des racines françaises. Sa base de LPs internationale, composée d’institutions importantes et de family offices, est répartie entre Amérique du Nord, Asie, Moyen-Orient et Europe. L’équipe d’investissement, qui compte 6 à 7 personnes, est majoritairement féminine et anglophone. Elle déploie une stratégie d’investissement à l’échelle européenne. Le portefeuille de Singular compte 16 sociétés, implantées dans 9 pays. Singular se concentre sur le potentiel économique mais également sur le potentiel stratégique de ses participations, ce qui rend le VC particulièrement attentif à l’aspect humain (talents, soft skills, capacité d’exécution) des équipes fondatrices. Jeremy Uzan conclut, en précisant qu’ils sont "particulièrement sensibles à qualifier l’ambition et la vision portées par les entrepreneurs que nous rencontrons. Aujourd’hui, ce sont eux qui choisissent leurs investisseurs".

SEGMENT capital-risque

TAILLE 225 M€

TICKETS de 1 à 20 M€

SPÉCIALITÉS multisectoriel

Emmanuelle Serrano