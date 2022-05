Simon Associés se renforce en contentieux des affaires

Et de trois. Après l’arrivée de Christelle Salmon-Lataste pour y développer la pratique financements structurés, et de Julien Grosslerner afin de créer le pôle médias, Simon Associés poursuit son développement et accueille une nouvelle associée, Vanessa Ruffa. Elle prend la charge du pôle contentieux et arbitrage du cabinet spécialisé en droit des affaires. Son savoir-faire dans le cadre de procédures de recouvrement comprenant procédures civiles d’exécution et procédures collectives lui permet d’intervenir en précontentieux et en contentieux des affaires – notamment en corporate et bancaire – auprès de clients français, italiens et anglophones. Ce recrutement, qui porte à quinze le nombre d’avocats de l’équipe consacrée au contentieux des affaires, "démontre la volonté du cabinet d’élargir et de consolider l’offre dont bénéficieront l’ensemble des clients du cabinet, grâce à un accompagnement sur mesure de grande qualité", affirme l’avocate.

Avocate inscrite au barreau de Paris depuis 2009, Vanessa Ruffa a commencé sa carrière chez Proskauer Rose avant de rejoindre De Gaulle Fleurance & Associés. Elle a également enseigné à l’université Panthéon-Assas et a fait partie du conseil d’administration de l’association Toutes à l’école. Elle est titulaire d’un DEA en droit privé général de l’université Panthéon-Assas.

Anaëlle Demolin