Simon Associés se dote d’un département financements structurés

Après avoir renforcé sa présence en région, Simon Associés accueille Christelle Lataste-Salmon en qualité d’associée afin d’enrichir ses capacités opérationnelles. Bénéficiant de quinze ans d’expérience dans des dossiers de financements majeurs, domestiques et cross border, l’avocate est chargée de créer un département financements structurés et d’en assurer l’animation. Elle travaillera également en étroite collaboration avec les départements restructuring, corporate, immobilier et droit public-projets.

Christelle Lataste-Salmon intervient auprès des fonds, des établissements financiers et des débiteurs dans le cadre de financements LBO et corporate, de financements d’infrastructures/ENR, d’opérations immobilières ou encore sur les aspects de droit français d’opérations de type high yield. Elle assistera également le département restructuring sur les opérations de restructuration financière. L’avocate dispose par ailleurs d’une solide expérience en financement de projet sur des actifs situés en France, en Europe et en Afrique notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Membre du barreau de Paris depuis 2005, Christelle Lataste-Salmon a exercé chez Lamy Lexel, Bird & Bird et Herbert Smith Freehills où elle avait été nommée of counsel en 2018. Diplômée de Sciences Po Bordeaux, elle est aussi titulaire d'un DJCE, d’un magistère de droit des affaires et d’un master 2 professionnel de droit des affaires de l’université Panthéon-Assas.

Léna Fernandes