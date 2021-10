Simon Associés ouvre un bureau à Nice

Déjà présent à Paris, Lille, Lyon, Montpellier et Nantes, Simon Associés renforce son maillage territorial avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Nice. Celui-ci sera dirigé par Stéphanie Roquefort, associée en private equity et venture capital. Diplômée de l’Essec et du Magistère droit des affaires d’Aix-en-Provence, l’avocate conseille des fonds d’investissement, des chefs d’entreprise et de jeunes fondateurs à tous les stades de leurs projets : création, levée de fonds, cession et restructuration in bonis ou dans le cadre de procédures collectives. Passée par Orrick Rambaud Martel puis Gordon Blair au début de sa carrière, elle a rejoint le cabinet Simon Associés en 2020.

Cette ouverture, en partenariat avec le cabinet WABG Avocats & Associés, membre niçois du réseau Simon Avocats, s’inscrit dans la démarche de développement de la structure d’offrir une gamme de services locaux à ses clients (PME, PMI et ETI) et de leur donner accès à des domaines de compétences parfois peu représentés en région (droit international, protection et valorisation des données, transformation digitale par exemple). Simon Associés poursuivra son partenariat avec les équipes du cabinet WABG Avocats & Associés et prendra ses quartiers dans leurs locaux niçois. Installé à Nice depuis soixante ans, WAGB se compose de 6 avocats dont 4 associés, Marielle Walicki, Sophie Gomila, Cédric Bianchi et Marc Authamayou. Grâce à son réseau, Simon Associés regroupe aujourd’hui 10 cabinets alliés installés dans 16 villes en France.

Marine Calvo