Simon Associés lance un département sciences de la vie

Après plus d’un an de crise sanitaire, le secteur des sciences de la vie semble être au centre des préoccupations des cabinets d’avocats. Après Goodwin le mois dernier, c’est au tour de Simon Associés de se doter d’un département pour cette matière, confirmant ainsi sa volonté de segmenter sa pratique en secteurs d’activité. La nouvelle équipe en provenance de Pech de Laclause Bathmanabane & Associés (PBA) interviendra dans les dossiers liés à la santé, la cosmétique et l’agroalimentaire ainsi que pour les questions de collecte et de traitement des données sensibles. Mené par Michèle Anahory, le groupe de cinq collaborateurs travaillera en coopération avec les autres pratiques du cabinet afin de répondre plus globalement aux besoins de ses clients français et internationaux.

Depuis plus de vint-cinq ans, Michèle Anahory intervient en conseil et en contentieux, devant les juridictions civiles et administratives, auprès d’une clientèle composée tant d’acteurs publics que d'acteurs privés. Elle assiste de grands groupes alimentaires, des industries pharmaceutiques et des institutions dans toutes leurs problématiques juridiques relatives aux produits qu’ils développent, et ce, de la phase de recherche et de développement jusqu’à leur mise sur le marché. Ses compétences recouvrent donc les questions de responsabilité, de réglementation, d’accès au marché, de prix, de remboursement, de publicité, de distribution, de concurrence et de propriété intellectuelle. L’arrivée de Michèle Anahory permet également à Simon Associés d’approfondir ses dossiers déjà lancés concernant les nouvelles technologies, le numérique, les medtechs et les biotechs. Docteur en droit de la santé, l’avocate est passée par plusieurs cabinets d’envergure tout au long de sa carrière, dont Jeantet, Simmons & Simmons et DLA Piper où elle a également été chargée du groupe sciences de la vie. Outre son doctorat, elle est titulaire d’un DEA en droit des sociétés et d’un certificat en droit de la distribution de l’université de Montpellier. Membre du conseil d’administration de l’Acip (Association des cadres de l’industrie pharmaceutique) et de l’association Coopération santé, elle intervient régulièrement au sein de l’université de Montpellier, de la Sorbonne ainsi que de l’université de Jérusalem. Fondé en 1992, Simon Associés est un cabinet d’affaires français pluridisciplinaire qui regroupe près d’une centaine d’avocats dont désormais 27 associés dans ses bureaux de Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Perpignan et Pékin.

Léna Fernandes