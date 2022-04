Simon Associés lance un département médias, entertainment et communication

À Paris, Simon Associés accueille Julien Grosslerner en qualité d’associé ainsi que ces deux collaboratrices, Tifany Carlos et Lucy Cronin. Ensemble, ils forment l’équipe du nouveau département médias, entertainment et communication créé pour l’occasion. Consciente que "le secteur de l’entertainment est devenu en quelques années un secteur stratégique de l’économie mondiale sur lequel la France est particulièrement bien positionnée", l’enseigne française mise sur une approche sectorielle afin de répondre aux besoins des acteurs des médias, du divertissement et du numérique.

Spécialiste de la propriété intellectuelle, du droit des médias et du numérique, Julien Grosslerner accompagne tant des PME que des multinationales françaises et internationales (notamment américaines). L’avocat intervient sur des problématiques juridiques techniques mais aussi stratégiques concernant le droit d’auteur, la réglementation audiovisuelle, le droit de la publicité ou encore le droit des contrats. Julien Grosslerner a commencé sa carrière chez TF1 où il a occupé le poste de responsable juridique du pôle entertainment de TF1 jusqu’en 2007. Il a ensuite été directeur adjoint du licensing à la Sacem, directeur juridique adjoint du groupe de production audiovisuel Banijay et directeur juridique pour l’Europe du Sud pour le groupe américain NBC Universal. Il devient membre du barreau parisien en 2015 et crée sa propre structure spécialisée en médias et entertainment avant de s’associer au cabinet Duclos Thorne & Mollet Vieville en 2019. Diplômé de Sciences Po Paris, il est aussi titulaire d’un DEA en propriété littéraire, artistique et industrielle de l’université Panthéon Assas.

Léna Fernandes