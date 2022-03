Simmons & Simmons s’installe dans la Silicon Valley

Déjà présent en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, Simmons & Simmons s’implante aux États-Unis, au cœur de la Silicon Valley. Le cabinet espère ainsi remporter de nouveaux contrats et nouer des relations plus solides avec ses clients actuels du secteur des TMT. L’ouverture de ce nouveau guichet fait écho à son l’implantation à Shenzhen, le pôle technologique situé au sud-est de la Chine en 2019.

Pour diriger son premier bureau américain, l’enseigne britannique fait appel à Emily Jones, une spécialiste de la confidentialité des données, de la cybersécurité et du droit des technologies. Précédemment associée chez Osborne Clarke, elle dirigeait depuis 2016 les bureaux de la Silicon Valley du cabinet. L’avocate rejoindra officiellement l’association de Simmons & Simmons le 1er mai 2022 et conseillera les entreprises technologiques à croissance rapide qui lancent ou développent leurs activités à l'échelle internationale.

Léna Fernandes