Simmons & Simmons promeut trois avocats à Paris

Le bureau parisien de Simmons & Simmons, qui est le deuxième plus important après celui de Londres, porte à 30 le nombre d’associés qu’il compte dans ses rangs avec la promotion de Quentin Charluteau, Julien Moiroux et Émilien Bernard-Alzias. Jacques-Antoine Robert, managing partner du guichet à Paris, déclare : "Avec cette nouvelle génération d’associés motivée, spécialiste et aux compétences sectorielles de pointe, nous poursuivons le développement de notre équipe contentieux qui fait d’ores et déjà figure de leader sur le marché tant par sa taille que pour l’étendue de la palette de services qu’elle offre à nos clients." Quentin Charluteau et Julien Moiroux viennent, pour leur part, renforcer le département contentieux du cabinet. Ils prennent respectivement la direction des pôles droit des assurances et droit public. Émilien Bernard-Alzias, quant à lui, intègre le département marchés financiers.

Quentin Charluteau est devenu avocat au barreau de Paris juste avant de rejoindre Simmons & Simmons en 2008. Il est spécialisé en droit des assurances et de la responsabilité civile, ce qui lui permet d’intervenir dans des contentieux en matière de responsabilité civile et professionnelle, de risques industriels, de risque cyber, de responsabilité du fait des produits défectueux et de relations entre professionnels de l’assurance. Membre de l’Ujarf (Union des jeunes assureurs et réassureurs français), l’avocat enseigne également à l’université Panthéon–Assas et Lyon 1. Il est diplômé d’un master en droit privé général de l’université Panthéon–Assas.

Julien Moiroux est avocat au barreau de Paris depuis 2010. Il a intégré le cabinet en 2014, où il a développé un savoir-faire en droit des contrats publics ainsi qu’en financement d’autorités locales et d’organismes publics. Que ce soit en conseil ou en contentieux, il assiste ses clients en droit public et en droit administratif. Après son master en contentieux européen à l’université Panthéon-Assas et son LL.M en droit et politique de l’UE à l’université de Manchester, Julien Moiroux a exercé au sein des cabinets Orrick Herrington & Sutcliffe et Watson Farley & Williams.

Enfin, Émilien Bernard-Alzias maîtrise le secteur des services financiers et d’assurance, particulièrement en matière d’agrément des établissements réglementés et de respect des réglementations qui leur sont applicables. Acteurs financiers, fonds d’investissement, banques et compagnies d'assurance bénéficient de son savoir-faire sur ces problématiques, mais également de sa connaissance en fintech et en blockchain. Émilien Bernard-Alzias est avocat au barreau de Paris depuis 2011, année où il rejoint Simmons & Simmons. Il est titulaire d’un master en ingénierie des sociétés et d’un DJCE de l’université d’Aix-en-Provence.

Anaëlle Demolin