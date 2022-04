Simmons & Simmons enrichit ses équipes parisiennes en IT

Éric Le Quellenec vient renforcer les équipes de Simmons & Simmons présentes à Paris en intégrant le département corporate and commercial du cabinet auquel il apporte son savoir-faire en matière de gestion des contrats. L’avocat intervient en effet sur l’ensemble du cycle de vie des contrats de ses clients : depuis leur création et leur négociation jusqu'à leur clôture, en passant par la phase d'exécution et les contentieux associés. Sa casquette de DPO lui permet également d’accompagner ses clients dans la définition et la mise en œuvre de programmes de conformité RGPD. Jacques-Antoine Robert, managing partner du bureau de Paris, déclare : "Nous sommes ravis d'accueillir Éric au sein de Simmons & Simmons, son expertise pointue en matière de transformation digitale étant un atout majeur pour le cabinet. La sécurisation et la gestion des données est une problématique de plus en plus complexe, et qui est au cœur des préoccupations de nos clients. C'est pourquoi la structuration et le renforcement de nos équipes dans ce domaine étaient l'une de nos priorités pour 2022."

Éric Le Quellenec a commencé sa carrière au sein du cabinet Avoxa puis a décidé de cofonder sa propre structure, Lamon & Associés, en 2010. Avant de rejoindre Simmons & Simmons, il a exercé en tant que directeur du département contrat en IT et protection des données chez Lexing. Il était également membre du Conseil de l'ordre des avocats de Paris, secrétaire de la commission numérique RGPD, et coréférent de l'Incubateur du barreau de Paris entre 2019 et 2021. L’avocat est titulaire d’un master droit des affaires et IP/IT de l’université d’Ottawa au Canada.

Anaëlle Demolin