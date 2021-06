Signatures électroniques : Une révolution !

On le sait, la digitalisation est au cœur des priorités. Un développement nécessaire pour le bon développement de nos entreprises, et pour leur assurer ainsi compétitivité, productivité et rentabilité. Jusqu’ici, demeurait tout de même un sérieux écueil : si l’essentiel pouvait désormais passer par le numérique, restait un stade qui nécessitait forcément des impressions papier, des envois postaux, et d’incessants aller-retours entre les différentes parties : la signature de nos contrats, bons de commande et autres paperasses administratives. L’arrivée de la signature électronique vient enfin de tout changer. Finies les lenteurs de traitement ! Rapide, efficace, économique et sûre, son succès a été immédiat. Et ne cesse de grandir.

Simple, rapide et sûre !

La signature électronique se différencie du paraphe manuscrit par le simple fait qu'elle n'est évidemment pas visuelle, mais correspond à des procédés informatiques qui permettent d’authentifier immédiatement la personne ou la société signataire. Elle se veut infalsifiable et non réutilisable. Une véritable garantie de sécurité donc, à laquelle vient s’ajouter un évident gain de place grâce à son format digitalisé de bout en bout. Bien sûr, cette signature peut se faire en ligne comme en face-à-face, et utilise pour ce faire des formats numériques qui nous sont très familiers (le PDF, le plus souvent). C’est dire si l’ensemble de la procédure est simple. Et qu’elle ne nécessite pas un apprentissage préalable ! Bref, en optant pour celle-ci, c’est donc un temps considérable de gagné. Une valeur ajoutée non dédaignable lorsqu’on en manque toujours singulièrement !

Mais pour qui, et pour quels usages ?

Grandes entreprises, PME, TPE, indépendants ou même micro-entreprises, au quotidien nous avons tous à faire face au besoin de la signature de documents. Ceci dans tous les secteurs et dans tous les services : direction, ressources humaines, comptabilité, services juridiques notamment. C’est pourquoi - que l’on travaille dans le secteur bancaire, dans l’immobilier, le commerce, les assurances, dans l’univers de la culture ou celui de la santé - chacun est concerné et y trouvera bénéfice. Normal, puisque la signature électronique s’adapte à tous les usages : contrats et bons de commande comme on l’a déjà dit, mais aussi lettres de relance ou encore la signature d'un bail commercial qui nécessitent toujours efficacité et rapidité. En optant pour la signature numérique, c’est alors la garantie d’une accélération des procédures, d’une réduction des coûts inhérents… et d’une entrée plus rapide dans les lieux !

Un procédé devenu indispensable

Convaincus ? Reste alors à trouver la solution adéquate ! De plus en plus nombreuses sont les plateformes (comme l’européenne Yousign, par exemple) qui proposent la leur, à coût moindre et avec tout un panel d’outils et de services destinés à simplifier la vie des usagers tout en sécurisant leurs documents, et en leur permettant par la même occasion de repenser efficacement leurs workflows de validation ! Si de nombreuses sociétés ont déjà opté pour cette solution, ce n’est en effet ni un hasard ni un effet de mode. Au regard de la sécurité et de la praticité qu’elle offre, la signature électronique est devenue en peu de temps une étape clé et absolument indispensable dans la digitalisation de nos entreprises !